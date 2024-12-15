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通膨數據存在隱憂 本周重頭戲聯準會利率決策會議

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
本周FOMC會議將在12月18日召開，預計將降息1碼至4.25%-4.5%。（路透）
本周FOMC會議將在12月18日召開，預計將降息1碼至4.25%-4.5%。（路透）

本周FOMC會議將在12月18日召開，預計將降息1碼至4.25%-4.5%，留意主席鮑爾針對經濟、就業、通膨、利率的看法以及點陣圖、經濟預估摘要（SEP）內容，並觀察最新模型是否納入川普政策的影響。

富蘭克林證券投顧指出，近周市場聚焦在通膨數據上，11月CPI年增幅雖略升至2.7%，但超級核心服務CPI年增率創2023年12月以來新低，仍使市場預期聯準會應會在本周再次降息，然而，11月PPI與核心PPI年增率均創2023年2月以來新高，而調查也顯示通膨蠢蠢欲動，可能影響2025年降息腳步，美股受此影響而承壓。

富蘭克林證券投顧表示，美國就業市場持穩，內需也可望在消費旺季到來下獲得支撐，與此同時，聯準會仍預期未來通膨將持續放緩且朝2%目標邁進，這將提供更多降息機會，並提高美國經濟軟著陸的可能性。

以財務面看，Factset數據（截至12月6日）顯示，2024年S&P500指數企業獲利可望成長9.6%，2025年進一步成長15%，其中科技股成長力道居前，故在美國基本面支撐下，美股長線表現仍可期。

美國 美股 聯準會 通膨 降息

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