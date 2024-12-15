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南韓政局空窗期 亞洲政經變數多

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

南韓國會表決通過總統尹錫悅彈劾案，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，對台灣等亞洲國家的經濟影響將分三階段，分別要留意金融市場波動、外資對亞股失去興趣，及美中韓關係改變後的亞洲政經情勢，台灣應該如何面對。在南韓政局動盪之際，台灣半導體產業能否拿到轉單？產業分析師認為，不用太期待。

尹錫悅十二月三日深夜宣布南韓戒嚴，雖然在南韓股匯開盤前就以失敗告終，但韓股重挫、韓元重貶，孫明德說，僅是戒嚴六小時，已影響重大，萬一朝鮮半島開打，「先不說轉不轉單，亞洲一旦陷入戰火，歐美的訂單也不會來。」

不過，彈劾尹錫悅案還是有可能在憲法法院翻盤，因此南韓政治未來將出現一段空窗期，而且明年一月廿日川普就會上任，各項不確性因素加入，加上台日韓連動性高，孫明德預期亞洲股市這段時間表現可能偏弱。

孫明德說，拜登卸任到川普上任是第一階段，應小心金融市場的波動；川普上任後、尹錫悅彈劾案尚未獲憲法法庭確認前，外資恐對亞股市場興趣缺缺；若尹錫悅確定下台、共同民主黨重返執政，屆時亞洲很多經濟情勢將有所改變。

台韓有競爭關係的半導體產業，是否能從中獲轉單？分析師認為應沒明顯影響，以三星為例，三星高頻寬記憶體晶片市占本就不高，即使有轉單，效益有限。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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