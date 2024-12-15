政局紛亂 韓股匯受創 經濟下行風險大

尹錫悅三日宣布戒嚴後六天，美元兌韓元匯率今年首次突破一四三○，韓元創近五十六個月以來新低，顯示「愈變愈薄」。地緣政治風險顧問公司「控制風險」中韓分析主管吉爾霍姆形容，南韓「目前顯然沒人做主」。

英國金融時報及南韓朝鮮日報等外媒報導，政局動盪使外界擔憂南韓政府領導高層出現權力真空，政治不確定性攀升拖累南韓股匯市應聲齊挫。

有韓媒預測，若韓元貶值百分之一，投資將減少約百分之○點九，GDP減少約百分之○點一六。若匯率續走貶，明年經濟成長恐跌至百分之一的中高區間。

對南韓最近政局紛亂感到不安的散戶，光九日一天就恐慌性淨拋售逾一兆韓元（約台幣二四九億元）的股票，導致韓國綜合股價指數（KOSPI）今年首次跌破二千四百點大關；科斯達克（KOSDAQ）指數也暴跌百分之五點二，也是自二○二○年四月以來新低。

日本三菱日聯金融集團資深貨幣分析師麥可．萬提到，南韓市場遭受的打擊可能有外籍遊客減少、內需下滑與企業信心減弱。

高盛集團日前發表題為「短暫戒嚴令事態後遺症」的分析報告，認為明年南韓經濟下行的風險加大。二○○四年盧武鉉和二○一六年朴槿惠被彈劾時，分別受益於中國大陸經濟繁榮與半導體周期的強勁上升趨勢，才讓政局混亂沒對經濟成長造成太大影響，但如今南韓正面臨中國經濟放緩與川普2.0下美國貿易政策不確定性帶來的外部逆風。