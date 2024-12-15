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美股那指創高 預期Fed降息放緩
美國大型科技股上周五再創新高，美國公債則下跌，反映投資人迎接聯準會（Fed）台北時間本周四凌晨公布決策之前，已開始為明年放慢降息步調做準備。
博通因看好人工智慧（AI）晶片需求大增，股價大漲百分之廿四，市值首度突破一兆美元。在博通大漲帶動下，代表大型科技股的那斯達克一百指數周五上漲百分之○點八，三天來二度創下歷史新高，且連續四周上漲。三大指數則表現平平。
The Sevens Report創辦人艾塞耶說：「科技股過去一周提醒了投資人，AI和量子運算的浪潮短期內不會消退。」不過，他也提醒，「科技股的強勢掩蓋了其他市場表現平平的事實」。
這周Fed決策會議將成為今年年終的重大考驗。市場幾乎篤定Fed會降息一碼，這可能助長美股今年漲勢。
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