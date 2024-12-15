博通股價飆 台積ADR漲5%

美股三大指數上周五（13日）在平盤或呈現小漲小跌，不過今年漲勢領先的大型科技股上周五再創新高，釋出AI利多消息的博通（Broadcom）股價暴漲24%，公司市值首度突破1兆美元，也帶動台積電ADR勁揚5%。

美國公債價格則下跌，反映投資人迎接聯準會（Fed）台灣時間本周四凌晨公布決策之前，已開始為明年放慢降息步調做準備。

在博通大漲帶動下，代表大型科技股的那斯達克100指數上周五漲0.8%，三天來二度創下歷史新高，且連續四周上漲。三大指數則表現平平，標普500指數和道瓊工業指數周線分別下跌0.6%和1.8%，那斯達克綜合指數漲0.3%。

博通預估本季AI晶片銷售將成長65%，看好為資料中心營運商設計的AI晶片、網通晶片市場規模未來三年上看900億美元，博通股價大漲24%，市值首度突破1兆美元。博通最大供應商台積電ADR也大漲5%，費城半導體指數也受激勵大漲3.4%。

The Sevens Report創辦人艾塞耶說：「科技股過去一周提醒了投資人，AI和量子運算的浪潮短期內不會消退。」不過他也提醒，「科技股的強勢掩蓋了其他市場表現平平的事實」。

截至13日收盤為止，博通股價今年來上漲逾60%，AI晶片大廠輝達（Nvidia）則翻漲超過一倍。這讓微軟和Google母公司字母等大型雲端公司的漲幅相形見絀，這兩公司今年來分別上漲約11%和40%；字母是博通客製化晶片的最大客戶。

Bernstein分析師雷斯根表示：「博通非常努力給了投資人作夢的理由。AI題材似乎真的開始發揮本事，或許博通執行長陳福陽也可以考慮去買一件皮衣（意指輝達執行長黃仁勳的招牌穿衣風格）。」

展望本周，Fed決策會議將成為今年終的重大考驗。市場幾乎篤定Fed會降息1碼，可能進一步助漲美股。

不過，由於經濟成長強勁且通膨居高不下，投資人已調整對明年降息力道的預期。

這種預期心理反映在債市上。美國公債陷入兩個月以來最糟糕的一周。10年期公債殖利率上升至4.4%。儘管美股在殖利率上升的情況下仍持續走高，已有投資人指出，殖利率4.5%可能成為觸發美股震盪的警戒線。