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那指100 納入比特幣大戶

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
那斯達克13日宣布，比特幣大戶微策略（MicroStrategy）、數據分析公司Palantir、泰瑟電擊槍製造商Axon Enterprise，獲納為那斯達克100指數的新成分股。路透
那斯達克13日宣布，比特幣大戶微策略（MicroStrategy）、數據分析公司Palantir、泰瑟電擊槍製造商Axon Enterprise，獲納為那斯達克100指數的新成分股。路透

那斯達克13日宣布，比特幣大戶微策略（MicroStrategy）、數據分析公司Palantir、泰瑟電擊槍製造商Axon Enterprise，獲納為那斯達克100指數的新成分股。外界認為，微策略也許將在2025年進一步打入標普500指數。

與此同時，人工智慧（AI）伺服器製造商美超微（SuperMicro）、基因定序設備公司Illumina、疫苗業者莫德納將遭剔除，成分股調整將在23日美股開盤前生效。

微策略是比特幣的大買家，今年來股價暴衝六倍以上，市值逼近940億美元。該公司眼看軟體業務營收下滑，從2020年開始買進並持有比特幣，如今是這種虛幣的最大企業持有者。

分析師說，微策略添購比特幣，來保護儲備資產的價格，強化了該公司股票的的吸引力，股價走勢往往與比特幣一致。Bernstein分析師認為，微策略進入納指後，市場將放眼該公司在2025年進一步躋身標普500指數。

然而，微策略股價極度波動，過去三個月的震盪幅度約是納指的五倍。考慮到微策略在納指的可能權重，未來那指可能會更為波動。

盈透證券首席策略師索斯尼克說，加入微策略，可能會提高波動，不只由於微策略是新納入個股中，波動最大的一檔，更由於微策略是比特幣的槓桿交易。比特幣原本就與那斯達克100指數高度相關，只是波動更加劇烈。

指數 標普 比特幣

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