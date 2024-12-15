押注「馬斯克帝國」基金 賺翻

川普贏得美國大選後，億萬富豪馬斯克商業帝國旗下企業市值飆升，股價一路大漲，選前押注這些企業的金融商品也應聲水漲船高，顯示投資人高度樂觀，預期這些企業將因馬斯克與美國政府之間的密切合作而持續獲利。

例如封閉式基金Destiny Tech100持有的SpaceX股權占其持倉的三分之一以上，自大選落幕以來，這檔基金吸引大量散戶湧入，價格已飆升逾500%。

又以Baron Partners Fund基金為例，持股部位有40%是特斯拉、10%為SpaceX，這檔基金也在美國大選後轉虧為盈，今年來報酬率達到近40％。持有大量特斯拉股票的「女股神」伍德旗下方舟投資公司創新ETF也「逆轉勝」，自美國大選以來迄今股價大漲超過27%。

Strategas的ETF策略分析Todd Sohn對彭博表示：「美國大選的結果是這些『川普衍生性商品』的催化劑。馬斯克顯然將參與新政府的行政體系，投資人因此紛紛搶購基金，想快速取得面向馬斯克旗下企業的任意門。」馬斯克旗下企業預料將獲得大量美國政府合約，或受益於新政府對自駕車的上市流程的簡化政策。