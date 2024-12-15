美自駕車事故通報傳將取消 特斯拉股價應聲大漲

美國總統當選人川普的交接團隊，傳出建議停止要求車商通報自駕車輛事故數據。儘管缺乏數據佐證，可能削弱政府調查及監管自駕系統安全的能力，但電動車大廠特斯拉（Tesla）向來反對通報規定，這有利其營運前景，帶動股價創新高。

特斯拉股價13日盤中觸及每股436.30美元，創下新高，收盤大漲4.34%報436.23美元。自美國大選日11月5日至今，特斯拉股價已飆漲73.49%；自上次財報發布日10月23日以來，股價漲幅104.18%。

特斯拉股價走勢 圖／經濟日報提供

路透根據看到的內部文件報導，川普交接團隊提議廢除與自駕系統有關的車禍通報，目前還不清楚新政府會否採納這項建議。特斯拉一直反對需要通報的規定，認為這很不公平地特別針對特斯拉。特斯拉沒有參加的車廠組織「汽車業創新聯盟」，而且一向批評事故通報的要求太過累贅。

特斯拉執行長、全球首富馬斯克在今年的美國大選中，花費逾2.5億美元大力為川普助選。路透指出，如果取消通報規定，對特斯拉將特別有利，因為在這項通報要求下，特斯拉已回報超過1,500起事故，是通報數量最多的公司。特斯拉還曾因其中三起事故遭到國家公路交通安全管理局（NHTSA）調查。

據了解，取消事故通報的建議來自一個負責制定汽車政策百日策略的交接團隊，該團隊認為，這項措施導致數據「過度」蒐集。

川普交接團隊、馬斯克和特斯拉，均未回應路透的置評請求。路透表示，目前無法確定馬斯克是否參與制定此建議，以及新政府接受的可能性。

NHTSA事故數據顯示，截至10月15日，向NHTSA通報的45起致命事故中，特斯拉就占了40起。兩位熟悉特斯拉高層想法的知情人士透露，特斯拉很厭惡事故通報規定，認為NHTSA揭露數據後，會誤導消費者對特斯拉安全性的看法。

特斯拉自認，公司報告的數據比其他汽車製造商更完善，反讓特斯拉看起來應該對涉及先進駕駛輔助系統的大量撞車事故負責。

消息來源指出，近年來特斯拉高層與馬斯克討論如何能夠推動取消事故報告規定，由於拜登政府的官員支持通報，特斯拉高層最終得出結論，政府必須改朝換代才能取消這些要求。

NHTSA在聲明中表示，通報自駕事故的數據，對於評估新興自駕技術的安全性非常重要。自該機構2021年制定該規則以來，已收到並分析2,700多起車禍事故數據，幫助事故調查及安全召回。