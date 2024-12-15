葉倫：不排除制裁援俄陸銀

美國財政部長葉倫於當地時間13日在接受路透採訪時稱，為打擊俄羅斯將能源收入用於烏克蘭戰場，美國正考慮對運輸俄羅斯石油的所謂「影子船隊」油輪實施進一步制裁。她還表示，不排除對中國涉及俄羅斯軍工業交易的銀行實施制裁。

據報導，美國正與盟國考慮將俄羅斯的原油出口價格上限下調至每桶60美元以下。美國財政部已制裁部分以高出限價運輸俄油的油輪及其船東，拜登政府可能會在離職前採取更多打擊措施。

在談到中國金融機構與俄羅斯貿易時，葉倫稱，過去兩年重建中美經濟與金融交流的努力，有助於雙方就相關議題進行諮詢。

她提到，如果美國財政部發現有中國銀行暗助和俄羅斯軍工業有關的交易，「我絕對不會排除我們對（大陸的）特定銀行實施制裁的可能性」，但中美確實有管道來討論具體的問題，「有時這也足夠了（發揮效果了）」。

葉倫再指，美國的制裁警告讓中國大型銀行行事「非常謹慎」，因為他們意識到這將是一個「嚴重威脅」，「會產生非常不利的後果」。

葉倫提到，本周中美「金融工作小組」將舉行今年最後一次會議，但制裁不太可能成為主要議題，會議將聚焦金融穩定問題，包括如何應對潛在的金融危機。