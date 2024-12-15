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尹錫悅彈劾過關 南韓財金部會緊急會議防金融動盪

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

南韓國會14日表決通過總統尹錫悅彈劾案，南韓企劃財政部宣布今（15）日下午召開緊急經濟會議，副總理兼企劃財政部長崔相穆與南韓央行總裁李昌鏞預定開會，商討因應明（16）日開盤後金融市場可能動盪的應變措施。

儘管對股匯市影響尚待周一上班日見分曉，但南韓外匯交易員擔心，彈劾案接下來送交憲法法院做出判決，若韓元又再走貶，恐引發骨牌效應。尤其一旦南韓外匯存底因外匯快速外逃而崩潰，現有逾4,000億美元的外匯存底將遭重創、波及國家信用。

暫代總統職務的南韓總理韓悳洙已敦促政府官員盡最大努力穩定政局，他表示，經濟團隊應做好在必要時採取大膽行動的準備。

此前，在尹錫悅3日意外宣布戒嚴後六天，韓元兌美元匯率今年首次貶破1,430韓元，13日盤中觸及1,436.32韓元，下探至近56個月以來新低，顯示韓元「愈變愈薄」。

英國金融時報及南韓朝鮮日報等報導，政局動盪使外界擔憂南韓政府領導高層出現權力真空，政治不確定性攀升拖累南韓股匯市應聲齊挫。

對南韓政局紛亂感到不安的散戶，光在9日一天就恐慌淨拋售逾1兆韓元（約新台幣249億元）股票，當天導致韓股Kospi指數今年首次跌破2,400點大關；小型股Kosdaq指數也暴跌5.2%，也是2020年4月來新低。

日本三菱日聯金融集團資深貨幣分析師萬麥可（音譯）提到，南韓市場遭受的打擊可能有外籍遊客減少、內需下滑及企業信心減弱。

高盛集團近期發表題為「短暫戒嚴令事態後遺症」的分析報告，認為明年南韓經濟下行風險加大。2004年盧武鉉和2016年朴槿惠被彈劾時，分別受益於中國大陸經濟繁榮與半導體周期強勁上升趨勢，才讓政局混亂沒對經濟成長造成太大影響，但如今南韓正面臨大陸經濟放緩與川普2.0下美國貿易政策不確定性帶來的外部逆風。

南韓 韓元

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