華府避免陸取得AI晶片 傳指定Google、微軟扮守門員

拜登政府在卸任前夕，再次對北京出招，路透引述消息人士報導，華府將指定Google、微軟等主要雲端服務業者擔任AI晶片的全球守門員，避免中國大陸取得AI晶片。

除了這些守門員企業，其他公司必須競爭許可證，才能在各國少量進口高階AI晶片，但台灣、日本等19國將列入豁免名單，不受新規限制。

知情人士透露，新法規最快本月公布，Google、微軟等上述擔任守門員的業者須遵循嚴格規定，包括向美國政府報告關鍵資訊、及阻止大陸取得AI晶片等。如此一來，這些企業的海外雲端服務，才能在沒有許可的情況下提供AI功能。

另一方面，據悉不具守門員資格的公司，須爭奪許可，以便在各個國家少量進口輝達（NVIDIA）和超微（AMD）的高階AI晶片。

兩位消息人士說，台灣、日本、荷蘭等19個盟國，不受新規限制，能無限制取得AI晶片或相關功能。

另外，俄羅斯、中國大陸、伊朗、委內瑞拉等核子禁運國，採購美國AI半導體原已遭受限制，未來將持續如此。

新措施顯示，拜登政府官員急於在任期結束前，簡化AI晶片出口的許可程序，同時避免居心不良者取得晶片。美國擔心大陸可能會用AI強化軍力、發動網路攻擊、甚至訓練生物武器。

新規仿效微軟4月與美國政府簽署的國安協定，微軟簽約後，才獲准提供AI技術給阿拉伯聯合大公國公司G42。雙方合作引發美方憂慮，主要是阿拉伯素來與大陸交好，華府擔心北京會藉此取得AI技術。

然而，新制可能會讓部分國家感到不滿。前白宮官員葛茲說，全球性的晶片限制，「可能會讓美國的全球夥伴與盟友高度憂慮，擔心美國能單方面決定，誰能取得AI必須的先進晶片。」