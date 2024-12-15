本周兩大央行利率決策 美估降息1碼 日可能不動

本周美、日兩大央行貨幣決策會議登場，美國聯準會（Fed）可望進一步降息1碼（0.25個百分點），完成寬鬆循環第一階段，日本銀行（BOJ）料將按兵不動。

Fed聯邦公開市場操作委員會（FOMC）18日下午2時（台灣時間19日凌晨）將發布會後聲明，隔半小時Fed主席鮑爾舉行記者會。市場普遍預期FOMC降息1碼，聯邦資金利率目標區間降至4.25%~4.5%，較9月啟動降息循環前的高峰下降1個百分點。

芝商所FedWatch 網站顯示，交易員預期Fed這次降息機率達97%。市場幾乎一面倒認定本月會降息，因為鮑爾最近的談話對通膨十分寬心。

Fed也將發布最新經濟預測，呈現官員利率預測的「點狀圖」備受矚目。聯邦資金期貨顯示，交易員預期明年Fed降息兩次。但基於1月美國總統當選人川普就職後，若提高關稅、大舉減稅並遣返非法移民，可能重燃通膨，推測2025年Fed可能按兵不動者，也大有人在。

另一方面，日銀最新決策訂於19日出爐，基於日本目前通膨超標無虞，這次料將維持利率不變，交易員估計升息機率僅16%。