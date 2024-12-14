Fed抗通膨卡關、明年降息生變 美國公債周線大跌

美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率躍上4.4%，且為兩年多來首度高於3個月期國庫券殖利率。從殖利率曲線正常化（短債殖利率低於長債）可見市場預期Fed下周進一步降利率，但明年降息步伐可能停頓。

美國公債殖利率周線全面勁揚

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率13日攀升5.3個基點至4.238%，是11月26日來最高收盤水準。債券殖利率與價格呈反向關係。

10年期美國公債殖利率勁升7.5個基點至4.398%，是11月22日來最高，盤中一度觸及4.401%，之前殖利率一連三周上升趨勢中斷。

30年期殖利率躍升6.7個基點至4.614%，是11月21日來最高收盤價位。

總計一周來，2年期殖利率升幅達14.3個基點，10年期及30年期殖利率周線分別大漲24.8個基點和28.4個基點，30年期殖利率更創今年來最大周線升幅紀錄。

通膨顧慮再起推升殖利率

周五公布的數據顯示，美國11月進口價格指數攀升0.1%，與經濟學家預期的下滑0.2%背道而馳。倘若美國總統當選人川普上台後果真把提高關稅的口頭威脅化為行動，將加深2025年物價上漲顧慮。

周四出爐的美國11月生產者物價指數（PPI）挺升0.4%，是經濟學家預估增幅的兩倍。

但周三公布的11月消費者物價指數（CPI）顯示，整體通膨年增率2.7%，核心CPI年增幅3.3%，都與經濟學家共識預測相符，強化Fed本月進一步降息展望。

市場聚焦下周Fed利率決策

根據芝商所（CME）FedWatch Tool網站，交易員目前預期，Fed在本月17日至18日決策會議上降息1碼（0.25個百分點）的機率高達97%。

分析師指出，市場普遍預期Fed下周將進一步降息，但明年可能喊卡，加上30年期公債標售結果顯示需求疲弱，使美債殖利率升上11月下旬以來最高。

貝萊德全球固定收益投資長李德說，現在的殖利率水準反映明年Fed將按兵不動一陣子。他指出，美國經濟現況良好，通膨則翻揚，此刻長債殖利率高於短債的幅度「不足以」補償持有長期債券須額外承擔的風險。

Glenmede投資策略與研究主管普萊德說：「理想的情況是，12月會議降息、延續每次例會降1碼的路徑，同時保留1月停頓的高度可能性。明年，他們（Fed）將決定降息二至四次。」他表示，目前有關通膨以及川普2.0關稅和移民政策的議論紛紛，在這種情況下，Fed傾向靜觀其變。

Fed正陷入兩難處境。一方面通膨率仍高於2%目標，川普2.0政府的關稅和移民政策又可能導致通膨復熾，因此必須持續對通膨提高警覺；另一方面，也必須關注就業市場發展，提防經濟衰退。

交易員仍預期2025年Fed可能再降息兩次，但德意志銀行和法國巴黎銀行經濟學家則認為，Fed在2024年總共降息1個百分點後，明年可能按兵不動，10年期美債殖利率可能升至4.65%。