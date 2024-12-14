大型科技股再創新高、美公債下跌 投資人正為Fed放慢降息步調布局

今年漲勢領先的大型科技股周五再創新高，美國公債則下跌，反映投資人迎接聯準會（Fed）本周決策之前，已開始為明年放慢降息步調做準備。

在博通（Broadcom）大漲帶動下，代表大型科技股的那斯達克100指數周五上漲0.8%，三天來二度創下歷史新高，且連續四周上漲。三大指數則表現平平。標普500指數和道瓊工業指數本周分別下跌0.6%和1.8%，那斯達克綜合指數漲0.3%。

博通因看好人工智慧（AI）晶片需求大增，股價大漲24%，市值首度突破1兆美元。博通最大供應商台積電ADR也大漲5%，費城半導體指數也受激勵大漲3.4%。

The Sevens Report創辦人艾塞耶（Tom Essaye）說：「科技股過去一周提醒了投資人，AI和量子運算的浪潮短期內不會消退。」不過，他也提醒，「科技股的強勢掩蓋了其他市場表現平平的事實」。

即將到來的一周，Fed決策會議將成為今年年終的重大考驗。市場幾乎篤定Fed會降息1碼（0.25個百分點），這可能進一步助長美股今年漲勢。

不過，由於經濟成長強勁且通膨居高不下，投資人已調整對明年降息力道的預期。

這種預期心理反映在債市上。美國公債陷入兩個月以來最糟糕的一周。10年期公債殖利率上升至4.40%。儘管美股在殖利率上升的情況下仍持續走高，已有投資人指出，殖利率4.5%可能成為觸發美股震盪的警戒線。

明年利率的走向尚不明確。根據LSEG的數據，Fed資金期貨顯示到明年12月利率可能降至3.8%，低於目前4.5%-4.75%的水準，但比9月的預期高出約100個基點。