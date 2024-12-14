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法國政治動盪「大幅削弱國家公共財政」 穆迪調降信評至Aa3

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導
國際信用評等機構穆迪（Moody's）今天將法國信評下調到Aa3，展望穩定。圖／路透社
國際信用評等機構穆迪（Moody's）今天將法國信評下調到Aa3，展望穩定。圖／路透社

國際信用評等機構穆迪（Moody's）今天將法國信評下調到Aa3，展望穩定。法國歷經數個月的政治危機，中間派領袖白胡（Francois Bayrou）昨天獲任命為總理。

法新社報導，穆迪以法國「政治分裂」為由決定調降信評。法國國會先前在撙節預算案陷入僵局後通過歷史性的不信任投票，推翻前總理巴尼耶（Michel Barnier）政府。

穆迪在聲明中說：「將法國信評下調到Aa3的決定反映我們的觀點，認為法國政治分裂將大幅削弱國家公共財政，在可預見的未來將限制當局縮小巨額赤字的措施範圍和規模。」

巴尼耶在上任僅3個月後就被趕下台，白胡成了法國今年第4位總理。

穆迪表示：「在政治高度分裂的環境中，下一任政府在明年之後持續降低財政赤字規模的可能性非常低。」

穆迪10月25日曾以財政疑慮為由，將法國信評展望從「穩定」降至「負面」，意味未來有可能降級信評。穆迪當時在聲明中說，法國信評維持在Aa2，這是考量到其擁有「大型、富裕和多元化的經濟」。

法國 財政赤字

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