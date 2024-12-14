葉倫：不排除制裁助俄陸銀 美有工具應對人民幣貶值

美國財政部長葉倫於當地時間12月13日在接受路透社採訪時稱，為打擊俄羅斯將能源收入用於烏克蘭戰場，美國正考慮對運輸俄羅斯石油的所謂「影子船隊」油輪（dark fleet tankers）實施進一步制裁。她還表示，不排除對大陸涉及俄羅斯軍工業交易的銀行實施制裁。不過，她重申，中美在許多事情上開展建設性合作，將上任的川普政府與大陸建立開放溝通管道是至關重要的。

據路透報導，美國正與盟國考慮，將俄羅斯的原油出口價格上限，下調至每桶60美元以下。美國財政部已制裁了部分以高出限價運輸俄油的油輪及其船東，拜登政府可能會在離職前採取更多打擊措施。「這裡有很多可能性，我們不會預告制裁，但我們一直在關注（俄羅斯的）石油收入，若我們能找到進一步打擊俄羅斯石油收入的方法，這將加強烏克蘭的實力，這仍然在我們的清單上。」

她續稱，西方多國在前年12月達成協議，規定各國購買俄羅斯出口石油的價格，不可超過每桶60美元。若進一步下調價格上限，將進一步削弱俄羅斯透過石油收入支持俄烏戰事的能力。

在談到大陸金融機構與俄羅斯貿易時，葉倫稱，過去兩年重建中美經濟與金融交流的努力，有助於雙方就相關議題進行諮詢。她提到，如果美國財政部發現有中國銀行暗助和俄羅斯軍工業有關的交易，「我絕對不會排除我們對（大陸的）特定銀行實施制裁的可能性」，但中美確實有管道來討論具體的問題，「有時這也足夠了（發揮效果了）」。

葉倫再指，美國的制裁警告讓大陸大型銀行行事「非常謹慎」，因為他們意識到這將是一個「嚴重威脅」，「會產生非常不利的後果」。「他們想與俄羅斯進行貿易，但不希望自己的銀行受到制裁」，光是警告大陸銀行可能面臨制裁就能發揮嚇阻效果。

葉倫提到，下周中美「金融工作小組」將舉行今年最後一次會議，但制裁不太可能成為主要議題，會議將聚焦金融穩定問題，包括如何應對潛在的金融危機。至於有報導指，大陸考慮明年讓人民幣貶值，應對美國總統當選人川普加徵關稅，葉倫指美國財政部會有工具，強烈回應操控匯率的行為。

她認為，川普政府「需要與大陸建立開放的溝通渠道，不能只限於領導人之間的接觸」，而是要在高級別官員之間建立對話。

葉倫還呼籲即將上任的川普政府，不要干擾對美國銀行資本水準、流動性和風險承擔的監管。她指，由歷史看到若銀行監管不當會有甚麼後果，認為銀行需要得到適當監督和監管，以降低倒閉的可能性。銀行界總是抱怨監管過度，認為糾正超出負擔的監管措施是合理，但強調對資本、流動性、風險承擔等方面的適當監管，對健康的銀行體系和經濟至關重要，不應加以干擾。