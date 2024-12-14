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路透：美擬新規防中國獲AI晶片 豁免名單含台灣

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
據傳美國將限制中國取得人工智慧（AI）晶片，台灣、日本、荷蘭等19個盟國將列入豁免名單。路透
據傳美國將限制中國取得人工智慧（AI）晶片，台灣、日本、荷蘭等19個盟國將列入豁免名單。路透

路透社今天引述消息人士說法報導，預計美國將祭出新規定，目的在限制中國取得人工智慧（AI）晶片；據報台灣、日本荷蘭等19個盟國將列入豁免名單，不受限制。

路透社報導，全球對AI晶片趨之若鶩，兩名知悉美國新規草案的人士說，美國在新一波針對中國的行動中，將授權谷歌（Google）和微軟（Microsoft）等企業在世界各地充當AI晶片守門員。

這項計畫最快將在本月公布。根據計畫，這些企業將必須遵守嚴格規定，包括向美國政府報告關鍵資訊，以及限制中國取得AI晶片。消息人士說，如此一來他們才能獲准在沒有許可證的情況下於海外雲端提供AI功能。

新規定中的一些細節是首次披露。這些新規定顯示美國官員趕在總統拜登卸任前調整批准AI晶片出口流程，同時防止不良行為者取得這些晶片。美國擔心中國可能利用AI力量增強軍力、發動猛烈網路攻擊，甚至訓練生物武器。

美國商務部拒絕就新規內容和時程置評。消息人士提醒說，政府計畫可能會改變。路透社尋求置評，但Google和微軟未立即回應。

消息人士表示，這項措施是延續微軟今年4月與美國政府簽署國家安全協議的模式；這項協議允許微軟向阿拉伯聯合大公國公司G42提供AI技術。

消息人士說，根據擬議中的新規，具守門員身分的企業以外的其他公司將必須競爭許可證，才能在每個國家進口較少量的輝達公司（NVIDIA）和超微公司（AMD）高端AI晶片。

製造全球最強大AI晶片的輝達表示，已準備好配合政府相關規定。超微未立即回應置評請求。

消息人士透露，台灣、荷蘭及日本等19個盟國將不受此限，這些國家將可不受限地取得AI晶片或相關功能。

這項架構之外還將有一份核子禁運國家名單，內含俄羅斯、中國、伊朗和委內瑞拉，這些國家早已被限制購買美國AI半導體，並將持續如此。

日本 美國 荷蘭

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