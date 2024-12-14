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美媒：美將對東南亞與中東國家限制輸出晶片數量

中央社／ 紐約13日專電

華爾街日報」報導，為阻止中國取得美國高階人工智慧晶片，拜登政府將在總統當選人川普上任之前，限制先進晶片輸出東南亞與中東國家，屬於美國第2級友邦國家的海運數量。台積電與三星、輝達等主要業者都未直接回應報導。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述瞭解情況不具名人士說法報導，為限制中國取得美國高階晶片，拜登（Joe Biden）政府將在卸任前，準備對部分地區國家限制出售先進人工智慧晶片數量。

華府的晶片輸出新規定主要是針對中國，不過部分國家不希望向美國購買晶片時，須接受華盛頓當局的管理。拜登政府為防止中國取得人工智慧、軍事與監控裝備相關科技，過去2年不斷限制中國取得先進晶片、製造儀器與其他關鍵科技。

熟悉計畫人士指出，華府對人工智慧晶片輸出新規定，可能在川普（Donald Trump）新政府幾週後上任前就會生效。拜登政府官員將對部分國家，使用於大型電腦運算所需的美製AI晶片，進行海運限制。

熟悉人士表示，接近美國盟邦地位的國家將不會受限；但部分取得美製晶片，用於發展數據中心與人工智慧的國家，美國的外銷晶片數量將有所限制。中國業者若未取得美國商務部許可證，無法購買先進AI晶片。

報導指出，美國高階晶片，當中包括繪圖處理器（GPU）的限購令地區，多為東南亞與中東國家。由於中國有管道進入他國數據運算機構，美國打算制止，已提出「AI擴散出口管制架構」（Export ControlFramework for AI Diffusion），並在9日向「監管資訊服務中心」（Regulatory Information Service Center）提出。

美國官員表示，美方同時考慮對先進AI模式的「權重」進行出口管制，並對中國晶片製造推出特別限制。主管機關已致函台積電（TSMC）、三星（Samsung）與輝達（NVIDIA）等業者，就晶片規格、電晶體數量與人工智慧晶片等設定標準。美國早前限制業者對中輸出GPU與記憶體，新規定對製造商的規範管理更清晰。

台積電未回應報導，僅表示將遵循規定。輝達指出，不回應未公開新規定，輝達已準備向美國政府提供必要的公司資訊。

拜登 美國 華爾街日報

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