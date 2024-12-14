三因素 催動提前拉貨潮…遠東到北美線運價上漲

美國東岸碼頭勞資談判膠著，川普表達支持反自動化和半自動化，遠東到北美線運價上漲，航運業界認為，明年初的農曆年節較早、川普新關稅政策，都會造成提前拉貨潮，後續運價表現將相當強勢。

業者分析，川普實施新關稅前，汽車零組件業正加緊生產，在美國有倉庫或客戶端可以先出貨的，都急著在川普上任前運往美國；塑化業也出現亞洲國家加工製品銷往美國大量增加，這些都可能推升運價。

業界指出，諸多變數影響下，船公司規劃進一步推高元旦過後運價。因為依據以往經驗，罷工只需要一周，加上農曆年工廠停工，明年初提前拉貨潮會非常可觀。

根據美國零售聯合會（NRF）暨海事貿易諮詢公司Hackett Associates 11月報告預測，考量加徵關稅與潛在美東碼頭罷工風險，上調第4季進口貨量預測，2024年將達到2,530萬TEU，較去年同期成長13.6%。

事實上在川普釋出將加稅消息後，許多企業都趕在近期加緊生產，急著要在川普上任前將貨運往美國，大量出貨需求釋出，進一步推升運價。物流業者也分析，中東政治局勢變化多端，要等美國新總統川普上任後才會有更明朗訊息。