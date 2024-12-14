反對自動化作業…川普挺碼頭工人 北美運價漲

經濟日報／ 記者邱馨儀、編譯陳律安／綜合報導
上海集裝箱出口（SCFI）運價指數本周上漲127.94點至2,384.4點。聯合報系資料照
上海集裝箱出口（SCFI）運價指數本周上漲127.94點至2,384.4點。聯合報系資料照

美東碼頭工人勞資協商談判陷入膠著，雙方談判期限將於2025年1月15日到期，最新一輪勞資談判傳出，美國總統當選人川普似乎站在4.5萬名美國東岸與墨西哥灣碼頭工人這邊，支持反對自動化和半自動化，北美線運價應聲上揚，本周美西線狂飆21%、美東線大漲11%。

代表勞方的國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）的談判期限為明年元月15日，在川普就職的五天前。ILA說，自動化扼殺了工作機會；雇主說，這是讓美國港口在快速變遷的全球經濟中，保有競爭力的必要之舉。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

川普在與ILA領導人達蓋特（Harold Daggett）會面後，在自家社群媒體平台Truth Social貼文說，自動化省下的金錢，遠不及對美國勞工造成的痛苦、傷害及損害，「在這個案例中，受害的是我們碼頭工人」。

在拜登政府官員介入下，工會取得未來六年內加薪62%的方案，並於10月3日結束為期三天的罷工。

川普表示，包含地中海航運的美國事業、丹麥的馬士基、以及中國大陸中遠海運的資方，可望賺取創紀錄的獲利，部分原因正是得以進入美國市場。川普說：「我寧願見到海外企業把錢花在碼頭的傑出男女，而非時常需要替換的昂貴機具。」

另一方面，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數本周上漲127.94點至2,384.4點，周漲幅5.7%，其中遠東-北美線大漲。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）4,023美元，較前一期大漲714美元，漲幅21.6%；遠東到美東每FEU達5,494美元，較前一期上揚570美元，漲幅11.6%。

遠東到歐洲運價持穩，每TEU（20呎櫃）3,746美元，較前一周下滑15美元，小跌0.4%；遠東到地中海運價每TEU達2,963美元，較前一期下滑67美元，小跌2.2%。遠東到東南亞每TEU價格725美元，較前一周上漲43美元；遠東到日本關西每TEU小跌2美元，來到304美元。

國內法人分析，影響「運價」與「運量」的因素非常多，例如全球經貿狀況、川普2.0及氣候因素等，貨櫃輪景氣變化不能用單一因素考量，現在美東碼頭罷工問題再起，紅海危機無解，市場船舶供需吃緊，運價上漲壓力爆表。

碼頭 美國

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