好市多上季獲利優預期

好市多（Costco）上季獲利優於市場預期，顯示在消費者對開銷精打細算之際，好市多大量且有折扣的營運模式，仍游刃有餘。分析師亦持續樂觀好市多的業績表現。

截至11月24日這一季，好市多營收年增7.5%至621.5億美元，優於預期，淨利從去年同期的15.9億美元增至18億美元，每股盈餘（EPS）為4.04美元，優於分析師所預期的3.79美元。同店銷售成長5.2%，電子商務銷售成長13%。

截至上季，好市多在全球共有7,740萬付費家庭會員，較去年同期增加7.6%，總持卡人達1億3,880萬，其中約46.8%市黑鑽卡會員。最近會員年費調漲，使得會員年費提高7.7%至11.7億美元。儘管全球的會員續約率略為下降至90.4%，但財務長米勒奇普說，這是因為線上註冊的會員增加，但這類型的會員續約率通常稍微低一點。

在財報發布後，好市多股價變動不大，因該公司表現穩健。該公司今年來股價已上漲50%左右。

好市多執行長維克里斯表示：「民眾今年都做非常、非常基本的採買。」不過米勒奇普說，雖是很基本採買，但趨勢良好，季節性的銷售明顯相當強勁。高階主管們提到，顧客轉而花錢在食品和生鮮，偏好優惠和定價較低的商品。

他還透露，黃金和珠寶、禮物卡、家居用品、運動用品、健康和美容用品、行李箱和硬體的銷量，年增幅均來到兩位數。