Google、三星 合攻頭戴裝置

Google 12日推出與三星電子合作開發的安卓XR作業系統，再度進軍智慧眼鏡與虛擬實境（VR）等頭戴裝置市場，以挑戰Meta、蘋果等同業。

隨著智慧眼鏡成為國際大廠角力的新戰場，外界看好，積極在VR應用耕耘市場的光學鏡頭廠玉晶光有望大幅受惠。

玉晶光為高純度的蘋概股，主攻iPhone鏡頭，不過，近年除了手機鏡頭之外，在VR/AR應用布局甚深，陸續切入Sony、Meta及蘋果等供應鏈，供貨VR/MR頭盔透鏡及鏡頭等。

玉晶光總經理郭英理日前表示，手機以外，玉晶光也獨供另一美系品牌的智慧眼鏡（Smart Glasses），他看好，智慧眼鏡銷售有望藉AI提升、進一步帶動未來擴增實境（AR）產品發展。

三星明年將會發表首款搭載Google安卓XR作業系統的頭戴裝置，將展現下一世代的運算技術，這項合作的代號被稱作「無限計畫」。

這次發布的安卓XR是提供給開發者的預覽版，允許各家企業以此設計自家的延展實境（XR）裝置，例如頭戴裝置與輕量化眼鏡，同時也善用人工智慧（AI）科技的躍進。

Google希望藉此複製初代安卓作業系統的成功，該公司說，包括Sony、Xreal、Lynx Mixed Reality都致力於生產搭載XR作業系統的裝置。

主掌安卓生態系的Google主管薩瑪特（Sameer Samat）說，「XR發光的時刻就是現在，我們對相關領域並不陌生」，他指的是十年前發表的Google Glass，「這項技術在當年還不成熟，但我們從未停止相信XR的願景」。

Google與三星攜手跨入尚未飛速成長的頭戴裝置市場；蘋果今年發表要價3,499美元的Vision Pro頭戴裝置，受限於重量過重和售價過高，仍是小眾產品。不過Meta的智慧眼鏡與較便宜的VR頭戴裝置，市場反應較佳。