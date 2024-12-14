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全球ETF 總值 衝上15兆美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
研究公司ETFGI的數據顯示，投資人今年來累計已在各式各樣的ETF注資1.7兆美元。 （路透）
研究公司ETFGI的數據顯示，投資人今年來累計已在各式各樣的ETF注資1.7兆美元。 （路透）

全球指數股票型基金（ETF資產總值已飆上15兆美元，主要受資金大舉撤出共同基金所驅動，凸顯出ETF正重塑資產管理業的面貌。

英國金融時報（FT）報導，研究公司ETFGI的數據顯示，投資人今年來累計已在各式各樣的ETF注資1.7兆美元，使基金產業管理的資產總值較2023年激增30%。美國一直是新資金注入的中心，今年來已吸引超過1兆美元的新資金流入，反映交易員趕搭華爾街股價大漲的獲利列車。

資金大舉湧入ETF，凸顯投資人跨出「被動式」指數型基金的範疇，投資觸角如今延伸至操作策略多樣化的ETF。近來人氣愈來愈旺的包括主動管理型ETF，以及投資標的以公債和公司債為主的ETF，侵蝕傳統上由共同基金主宰的領域。

投資ETF和共同基金的資金變動
投資ETF和共同基金的資金變動

顧問公司Cerulli Associates產品開發主管夏皮洛指出，ETF具備多重優勢，包括成本較低、策略創新、且與眾多投資組合「十分匹配」，使ETF結構逐漸成為投資管理業的標準結構。

貝萊德（BlackRock）、先鋒（Vanguard）和道富（State Street）是目前ETF業界三大巨頭，經營追蹤美股標普500指數的大型ETF，提供藉此廣泛投資美國各類股的管道。

同樣受歡迎的還包括追蹤其他股價指數的基金，以及槓桿型ETF，投資人可藉此擴大押注形形色色的資產，從特斯拉股票到比特幣都行。

過去三年來，已有大約2兆美元資金撤離共同基金，顯示ETF在交易時段隨時進出、價格較有彈性的特色更吸引投資人。投資ETF在美國可享稅務優惠，更增強其吸引力。

共同基金儘管人氣降溫，目前管理的資產總額仍有21.6兆美元，規模仍大於ETF，且普獲退休基金採用。近年來，被動式共同基金吸金量逆勢小幅成長。

美國投資公司協會（ICI）首席經濟學家安托妮維茲表示，資產管理業者「將讓最終投資人決定哪一種基金最吸引他們、也最符合他們的需要」。

ETF 投資人 資產

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