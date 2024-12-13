「難兄難弟」慘兮兮…英經濟連2月萎縮 德調降經濟成長預測

英國10月經濟意外萎縮，連兩個月萎縮。另一方面，德國央行13日調降2025年經濟成長預測，並警告，即便是在最好的情況下，今年經濟都會陷入停滯。

英國國家統計局（ONS）13日公布，10月國內生產毛額（GDP）月比減少0.1%，低於經濟學者預期的增加0.1%，也是繼9月下滑0.1%後，連續第二個月萎縮，主要由服務業拖累，也意味著工黨政府上台至今四個月，該國經濟僅有一個月為正成長。

英國10月面對消費者的服務業產值下滑0.6%，大幅拖累英國經濟，其中酒吧和餐廳產值下滑2%，反映家庭支出緊縮。

英國央行（BoE）上月將2024全年經濟成長率預測由1.25%調降至1%，但預期明年經濟成長率將升至1.5%。

同日公布的另一份調查顯示，12月GfK消費者信心指數由11月的負18升至負17，依舊黯淡，也意味著家戶支出將不會在年底提振經濟成長。

施凱爾接任首相以來，英國經濟成長明顯放緩，第3季僅擴張0.1%，遠遜於2024上半年1.2%增速。市場預測，英國第4季經濟成長率為0.3%-0.4%，未來兩年也將維持此速度。

此外，德國央行13日將2025年經濟成長率預測調降至僅0.1%，並表示，若川普對進口美國商品實施全面性關稅，德國明年GDP恐將萎縮0.2至0.6個百分點，與美國發生貿易戰，可能會使這個歐洲最大經濟體陷入衰退。

德國央行6月時預測明年經濟成長率為1%，在之後的幾個月已排除明年消費者支出有任何實質復甦的可能，如今預期企業投資也將減少。再者，德國失業率如今來到逾10年來最高點，加上工資成長放緩，勞動市場明年也勢將疲弱。