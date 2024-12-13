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頁岩油鑽探技術已帶動地熱發展 有望提供資料中心穩定供電

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
IEA指出，頁岩油鑽探技術也已刺激地熱發展。美聯社
IEA指出，頁岩油鑽探技術也已刺激地熱發展。美聯社

國際能源總署（IEA）13日表示，帶動石油與天然氣產量榮景的頁岩鑽探技術，也已刺激地熱發展。地熱理論上有望成為穩定的能源來源，供應量相當於印度美國的總需求。

這是IEA首次發布地熱能源報告，推估全球地熱供熱最多可望增至800百萬瓩（GW），為2050年全球需求成長預估的15％，每年供應量相當於目前美國和印度的總需求。

署長畢羅（Fatih Birol）表示，地熱能源適合供電給需要龐大而穩定能源的資料中心，「地熱的新結構體系與油氣革命非常相似，我們看到用於頁岩、所謂的水平鑽探（horizontal drilling）和水力裂解法（hydrofracking）新技術，也正在釋出（地熱的）全球潛力」。

他說，「驅動地熱能源興趣的力量之一，是資料中心的電力需求。看看美國，各界正在大力推動需要全天候供電的資料中心，地熱就非常適合」。他表示，地熱的全球潛力中，有75%集中在美國、中國大陸以及印度。

但地熱發展還在起步階段，IEA和比羅都認為，需要政府支持和龐大投資。IEA的報告表示，全球投資到2035年時必須超過1兆美元，到2050年時要超過2.8兆美元，其中約75%須投資於發電設施。

印度 國際能源總署 地熱電廠 美國 電力需求

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