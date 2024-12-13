華爾街一片看旺明年美股聲中 為何這2間公司反而看空前景？

華爾街已陸續公布2025年美國股市展望，分析師幾乎一面倒看多，但有兩間投資研究公司卻逆勢看空美股明年前景，原因包括股市估值過高，以及美國經濟料將放緩，甚至面臨衰退風險。

第一家是Stifel，預期美股明年將回檔修正10%-15%，標普500指數明年底將收在5,000-6,000點區間的中段。BCA研究公司則預期，該指數明年將跌27%至4,450點。

相較下，華爾街分析師預估的標普500指數明年底目標價的平均值為6,539點，意即可望從目前水準漲約8%。

Stifel首席股票策略師班尼斯特在12日公布的展望報告表示，股市估值、以及成長股表現優於價值股的幅度，都正處於極端狀態，「標普500指數曾有四次本益比高於150年趨勢線的本益比過高『狂熱』期，2024年是第五次」。

他認為，標普500指數過高估值，暗示近期將回檔10%-15%。除了高估值，他認為美國經濟將減緩，明年下半年美國國內生產毛額（GDP）成長率將減緩至約1.5%，低於最近的約3%，通膨僵固和工資成長減慢也可能衝擊消費，進一步對明年經濟造成壓力。

美股估值高到令人不安

班尼斯特預期，聯準會（Fed）明年1月將暫停降息，因為通膨頑固與「財政可見度為零」，對風險資產造成更多下壓。綜合而言，他認為2025年的預期環境「看來不利於」延續當前的「股市狂熱」，並建議投資人持有醫療照護、公用事業和消費必需品等防禦類股。

彭博資訊彙整的數據顯示，BCA研究公司是最看空美明年股展望的華爾街機構。BCA和Stifel一樣，也認為股市估值處於極端水準，強調標普500以預估獲利計算的本益比約為23倍，比歷史均值高出兩個標準差。

BCA更指出，美國經濟減弱，加上消費者儲蓄耗盡，可能使明年經濟陷入衰退。勞動市場也正釋出好壞參半的訊號：10月職缺數增加為正面跡象，但辭職率提高、聘僱率下滑，卻顯露疲軟徵兆。BCA形容勞動市場這種「進一步退兩步」的趨勢，為放緩跡象，最終可能導致衰退。

BCA認為，高估值和經濟環境不穩定，最終將提高風險資產的投資難度，「儘管我們認為明年美國經濟可能陷入衰退，但就算沒有衰退，風險資產表現也可能令人失望，當前的價位並非未來報酬率的好兆頭」。