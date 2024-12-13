大陸矢言提振經濟市場不埋單 亞股今多收低

昨天剛落幕的中共中央經濟工作會議矢言提振疲弱的大陸經濟，卻未激起市場太多興奮情緒，交易者轉向關注預計下週舉行的聯準會貨幣政策會議，亞股今天多收低。

法新社報導，北京當局承諾提出能「大舉促進消費」的措施，但市場不埋單，港滬股今天收盤齊挫。

大陸國家主席習近平和其他重要領袖表示，當局將實施「適度寬鬆」貨幣政策、增加社會融資，以及「適時」降低利率。

中共中央經濟工作會議11日至12日在北京舉行。這個一年一度的工作會議備受矚目，外界試圖從中尋找有關更多刺激措施出爐的蛛絲馬跡。會中宣布的內容包含穩定外貿，以及對低迷的房市提供支持，但這些無助於提振市場情緒。

凱投宏觀公司（Capital Economics）分析師伊凡斯－普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）表示，大陸提振措施的力道有多大仍不得而知，他補充說「儘管短期內可能看到刺激措施帶動市場反彈，我們不認為這個政策支持能阻止明年經濟進一步放緩」。

日本央行「日本銀行」（Bank of Japan）緊盯的季度短觀調查（Tankan survey）顯示，國內大型製造商的信心略微增加，東京股市今天收低。

雪梨、台北、雅加達及馬尼拉股市均收低；首爾、新加坡及威靈頓股市則收高。

華爾街股市3大指數昨天均收低，投資人在美國聯邦準備理事會（Fed）預計18日公布會議決策前採觀望態度，外界預期這會是聯準會今年第3次宣布降息。