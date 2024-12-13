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大陸市場競爭加劇陷苦戰 日本車企投放新款EV力挽頹勢

中央社／ 台北13日電
面對因競爭加劇而陷入苦戰的大陸市場，日本各大車商據報開始努力恢復往昔影響力。示意圖，新華社
面對因競爭加劇而陷入苦戰的大陸市場，日本各大車商據報開始努力恢復往昔影響力。示意圖，新華社

共同社今天報導，面對因競爭加劇而陷入苦戰的大陸市場，日本各大車商據報開始努力恢復往昔影響力，藉著以純電動汽車（EV）技術為核心的下一代環保車來挽回頹勢。

共同社中文網今天的報導提到，上月中旬廣東廣州市大陸EV龍頭企業比亞迪門市內人潮湧動，多半是年輕夫婦或攜家帶眷的客戶，店內大量陳列著售價人民幣10萬元（下同，約合新台幣45萬元）上下、續航里程輕鬆超過1000公里的插電式油電混合動力車（PHV）。這種兼具EV和油電車（HV）性能的下一代環保車在大陸銷量攀升。

相形之下，日本車企本田與大陸企業的合資公司「廣汽本田」門市的顧客則多為中老年男性，店內售價20萬元以上的車型由於銷量低迷，不得不大幅降價。

報導表示，日本車曾在大陸與歐洲品牌並駕齊驅，品牌影響力不俗。大陸政府吸引日本和歐洲企業與大陸國有企業建立合資企業，以獲取製造技術。

只是隨著全球純電動汽車浪潮的興起，遊戲規則和參與者發生巨變。原為電池製造商的比亞迪、智慧手機巨頭小米科技等大陸新興企業相繼涉足汽車領域，除了實現了低成本的EV生產，並且超越日本和歐洲車企，改寫了市場格局；而大陸政府對EV和PHV提供高額補貼，也對日本車企造成阻力。

2020年前後開始，以資訊科技（IT）為基礎的汽車智慧化發展迅速，比亞迪等大陸製造商費盡心思提高用戶舒適度，包括將智慧手機作為車鑰匙、座椅增加按摩功能等。

與此同時，加上COVID-19疫情的影響，日本製造商不得不推進將既有車型改造為EV的拼湊開發，使得雙方的差距進一步拉大。

報導說，由於這些教訓，豐田汽車、本田和日產汽車正在各自開發新款EV，目標是在明年春季投放市場。

其中豐田將以休旅車（SUV）史無前例低於人民幣20萬元的價格加入競爭，展示全球銷量第一的本色；本田則幹勁十足地表示，「終於能推出一款契合大陸的新車型」，車內照明等功能據報可根據客戶喜好選擇。

中共 日本 本田 電動汽車

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