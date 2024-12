AI開啟超級周期 分析師預測2025年iPhone出貨量達破紀錄2.4億支

分析師表示,由於蘋果iPhone 16的人工智慧(AI)功能為其開啟了「多年的超級周期」,明年iPhone出貨量預料將達到破紀錄的逾2.4億支。

財經新聞網站Benzinga報導,Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)12日在社群平台X上大力強調AI與消費性裝置結合這件事的重要性,尤其強調對蘋果未來推出iPhone產品的影響。

艾夫斯在他轉貼的他接受CNBC訪問影片中表示:「AI革命即將降臨,那不只是對企業,也會對消費者,以及庫比蒂諾(Cupertino,蘋果總部所在地)。」他預期蘋果市值將在2025年上半年達到4兆美元;蘋果目前市值為3.74兆美元。

同時,艾夫斯也發表貼文說:「隨著AI革命降臨到消費者身上,我們相信iPhone 16已為蘋果開啟了多年的超級周期。我們預期蘋果將在2025年出貨超過2.4億支iPhone,打破其年度紀錄。」

We believe iPhone 16 has kicked off a multi-year supercycle for Apple as the AI Revolution comes to the consumer. We expect Apple will ship more than 240 million iPhones in 2025 breaking its annual record @SquawkStreet 🍏🍎🔥🏆📱📍🍿👇🐂 https://t.co/lW3dXsdpu8