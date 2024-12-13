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川普強烈支持反對碼頭自動化 海運運價大漲
美東碼頭勞資談判暫停，罷工也將於2025年1月15日到期，這一輪勞資談判最新傳出川普強烈支持反對自動化和半自動化，美東勞資協商談判陷入膠著，北美線運價本周已經開始漲，美西線狂飆21%、美東線大漲11%。
上海集裝箱出口（SCFI）運價指數本周大漲5.7%，SCFI指數上漲127.94點至2,384.4點，周漲幅5.7%，其中，遠東-北美線大漲。
遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,023美元，較前一期大漲714美元，漲幅達21.6%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5494美元，較前一期上揚570美元，漲幅11.6%。
遠東到歐洲運價持穩，每TEU（20呎櫃）達3,746美元，較前一下滑15美元，小跌0.4%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,746美元，較前一期上下滑67美元，小跌2.2%。
遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）價格為725美元，較前一周上漲43美元；遠東到日本關西每TEU（20呎櫃）小跌2美元，來到304美元。
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