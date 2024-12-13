快訊

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官！ 醫曝「判斷指標」：要及早就診

保密到家…我向美採購M1A2戰車首批38輛抵高雄港 下船禁空拍

三菱電機想在日本組功率半導體聯盟 合力對抗英飛凌

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
三菱電機想集合日本國內業者，成立功率半導體聯盟，團結強化研發、爭取更多市場。 路透
三菱電機想集合日本國內業者，成立功率半導體聯盟，團結強化研發、爭取更多市場。 路透

日本三菱電機執行長漆間啓對彭博資訊表示，三菱電機正在與日本國內的同業對手洽商共組功率半導體聯盟，促進在這個驅動全球各種電子裝置的關鍵半導體製造方面的合作。

漆間啓說，相關公司管理階層廣泛支持彼此合作，但在行政階層沒有什麼進展。現在急迫感增加了，日本相關業者愈來愈落後市場領導者、德國的英飛凌科技（Infineon Technologies）。

漆間啓在彭博的訪談中強調，日本國內競爭者太多，而功率半導體（power semiconductor）產業需要不斷創新技術，在現在還有機會贏得市占時，大家合作是有道理的，「我們不應該一直彼此打鬥，我們需要團結」。

全球的工業技術公司現在競相要研發出更小、更輕、效能更佳的半導體，來跑電動車或是其他需要高電壓的電子裝置。

日本是個汽車生產大國，但在電動車推廣方面卻還在掙扎。政府現在提供補貼，要幫助業者去規劃2,000億日圓（13億美元）研發次世代的使用碳化矽（Silicon Carbide，簡稱SiC）的功率半導體。因為這個投資計劃，帶起了東芝、羅姆半導體，以及電裝、富士電機之間的連結。

漆間啓認為，日商的結盟不僅是要拚產能，要打贏的話也要在研發和銷售上合作。

根據調研公司Omdia的資料，三菱電機2023年在全球功率半導體的銷售占比為5.5%，英飛凌為22.8%， 美國的安森美半導體11.2%。

功率半導體是三菱電機的關鍵成長領域，市場涵蓋資料中心的冷卻系統、工廠自動化等。本會計年度，三菱電機寄望功率半導體能幫助所屬的半導體暨裝置部門，衝到營業利益360億日圓的獲利目標。如此一來，獲利成長可達約20%。

三菱電機正在熊本建造新的8吋碳化矽晶圓廠， 另也已經投資美國賓州Coherent公司的碳化矽事業。

三菱 半導體 日本

延伸閱讀

日本2024年度漢字「金」5度登榜 奧運、政治都有它

近海潮流變化導致秋刀魚漁獲量大減，日本庶民美食短缺危機

日本神話冒險《大神》將推出續作！神谷英樹再任遊戲總監

星宇航空推預訂制行程 限量32席即日起接受預約

相關新聞

三菱電機想在日本組功率半導體聯盟 合力對抗英飛凌

日本三菱電機執行長漆間啓對彭博資訊表示，三菱電機正在與日本國內的同業對手洽商共組功率半導體聯盟，促進在這個驅動全球各種電...

亞馬遜推網購汽車 48城市開賣 先售10款現代汽車

網路店商巨擘亞馬遜(Amazon)宣布，全美有48個城市的消費者，現在開始可以直接從亞馬遜購買新現代汽車(Hyundai...

澳洲要徵「新聞稅」 強迫Google、臉書付費給國內媒體

澳洲政府計畫對社群媒體及搜尋引擎課徵「新聞稅」，強迫Google和臉書母公司Meta等企業為刊登在其數位平台的新聞內容，...

YouTube TV變貴 漲價幅度超過通膨率 有用戶火大揚言退訂

YouTube TV變貴了，而且漲價幅度超過通膨率。該串流服務12日寄電子郵件通知用戶，付費電視套餐每月漲價10美元至8...

拚撙節 滙豐傳評估退出墨西哥在內部分消費金融市場

滙豐銀行（HSBC）據傳正在檢討在英國和香港以外的消費金融事業，有可能大幅縮減在墨西哥等國家的業務，進一步削減成本。

巴菲特滿手現金預示美股前景 歷史經驗透端倪

根據新近數據，「股神」巴菲特旗下的投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）截至9月底累積大量現金，約為3,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。