YouTube TV變貴 漲價幅度超過通膨率 有用戶火大揚言退訂

YouTube TV變貴了，而且漲價幅度超過通膨率。該串流服務12日寄電子郵件通知用戶，付費電視套餐每月漲價10美元至82.99美元（台幣約2,720元），漲幅高達14%。部分用戶迅速上社群媒體表達他們的憤怒，揚言退訂。

這項變動對新訂戶而言即時生效，現有訂戶則將於明年1月13日起開始支付較高的價格。

導致漲價有各種因素，其中包括新增頻道以及「內容成本上升」。

但顧客不滿意外大幅漲價。一位X用戶貼文說：「等適用新費率，我會退訂。84美元再加上高速WIFI的90美元，沒比一般有線／網路套餐便宜。我不玩了。」另一位用戶說，「這可能是壓垮駱駝的最後一根稻草」。

YouTube TV並不是唯一因為漲價而激怒用戶的串流平台。迪士尼10月宣布Disney+、Hulu和ESPN+將漲價時，也登上頭條新聞。

YouTube TV於2017年首次亮相時的月費是35美元，後來逐步漲價，先在2019年漲至每月50美元，最近一次是2023年3月漲到72.99美元。

YouTube拒絕透露YouTube TV有多少訂戶，但3月曾表示該服務有800萬付費客戶。