Google攜三星推Android XR 進軍頭戴裝置市場
網路巨擘Google今天推出與三星（Samsung）合作開發的Android XR作業系統，將借助其先進的人工智慧模型Gemini，再次進軍智慧眼鏡和擴增實境（AR）頭戴裝置領域。
法新社報導，谷歌公司（Google）表示，這套系統將搭載在內部稱為「無限計畫」（Project Moohan）的設備上。
Google XR部門副總裁伊薩迪（Shahram Izadi）在部落格文章中表示，打造這套作業系統的目的是進一步以人工智慧（AI）強化AR與虛擬實境（VR）的體驗。
伊薩迪說：「透過頭戴式裝置，您可以輕鬆地完全沉浸在虛擬環境，同時與現實世界之間切換…您能夠利用應用程式與內容填充周圍空間，透過我們的AI助理Gemini，甚至可與您所看到的內容對話，或是控制您的裝置。」
搭載Gemini的Android XR有望將數位助理融入眼鏡中，進而運用使用者所看到與聽到的內容。
伊薩迪指出：「Android XR將率先在頭戴式裝置上推出，改變您觀看、工作和探索的方式。」
這次發布的Android XR是提供給開發者的預覽版，讓他們可以開始為頭戴式裝置開發遊戲與其他應用程式。在理想的狀況下，若這些應用程式夠有趣或實用，將能吸引消費者購買相關硬體設備。
伊薩迪還說，智慧眼鏡中的Gemini AI將實現導航和語言翻譯等任務，「這一切都在您的視線範圍內，或者直接傳到您耳中」。
這已非Google首次涉足智慧眼鏡領域，該公司曾於2013年推出首款產品Google眼鏡（Google Glass），卻成了不討喜的科技地位象徵，同時因攝影功能引發隱私疑慮。
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