快訊

他玩刮刮樂中「12個大披薩」 眾人笑翻：光看就覺得肚子很撐

中職／曾豪駒簽複數年合約 全猿出走之際「猿分」延續逾20年

詭異！公務員之死 記者問「誰包庇」麥克風竟爆音 北分署飄燒金紙味

拚撙節 滙豐傳評估退出墨西哥在內部分消費金融市場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
滙豐銀行（HSBC）據傳正在評估大幅縮減在墨西哥等國家的消金業務。路透
滙豐銀行（HSBC）據傳正在評估大幅縮減在墨西哥等國家的消金業務。路透

滙豐銀行（HSBC）據傳正在檢討在英國和香港以外的消費金融事業，有可能大幅縮減在墨西哥等國家的業務，進一步削減成本。

英國金融時報根據知情人士報導，滙豐正考慮核心市場以外的市場，可能縮減消費金融的版圖，並專注於服務較富裕的「卓越理財」（premier）客戶。

墨西哥是其中列入評估的一個市場，滙豐銀行已進軍墨西哥超過20年，但遇到的狀況不小，包括在2012年因未能防止毒梟洗錢數億美元而被美國當局罰款超過20億美元。

自2002年透過收購Grupo Financiero Bital進入墨西哥市場以來，滙豐銀行在墨西哥的存款成長至近300億美元，成為第九大市場，營運成本為18億美元。

滙豐的主要國際競爭對手花旗集團（Citigroup）也正著手退出墨西哥消費金融業務，早年在全球擴張的策略轉為收手。

滙豐兩年前也將加拿大事業以100億美元賣給加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada），並同樣在法國和美國退出虧損的消金業務。

滙豐也檢討在馬來西亞和印尼的事業，高層認為，專注於卓越理財客戶，而非消費大眾，能帶來更大的收益。

墨西哥 滙豐銀行 馬來西亞

延伸閱讀

【重磅快評】最好盟友先受羞辱 綠營恨不成美國51州？

川普不改狂言本性 嘲笑杜魯道為加拿大州州長

關稅戰提前開打？ 杜魯多：川普課25%高關稅 加拿大必將奉還

男子試圖闖駕駛艙要求改道 墨西哥國內航班急迫降

相關新聞

YouTube TV變貴 漲價幅度超過通膨率 有用戶火大揚言退訂

YouTube TV變貴了，而且漲價幅度超過通膨率。該串流服務12日寄電子郵件通知用戶，付費電視套餐每月漲價10美元至8...

拚撙節 滙豐傳評估退出墨西哥在內部分消費金融市場

滙豐銀行（HSBC）據傳正在檢討在英國和香港以外的消費金融事業，有可能大幅縮減在墨西哥等國家的業務，進一步削減成本。

巴菲特滿手現金預示美股前景 歷史經驗透端倪

根據新近數據，「股神」巴菲特旗下的投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）截至9月底累積大量現金，約為3,...

法國巴黎銀行：明年宜減持美債 估Fed全年利率不動

法國巴黎銀行（BNP Paribas）周四（12日）發布2025年展望報告，報告預測明年美國公債殖利率將上升，強勢美元之...

奇景光電在美股價飆翻45% 郭明錤看好WLO需求

奇景光電在美國交易股價收盤飆漲近45%，知名分析師郭明錤表示，他預料該公司晶元級光學元件（WLO）的技術優勢，將成為台積...

Costco上季獲利優於預期 會員人數成長

美國會員制量販超市好市多（Costco）上季獲利優於市場預期，顯示在消費者對開銷精打細算之際，好市多大量且有折扣的營運模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。