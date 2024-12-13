拚撙節 滙豐傳評估退出墨西哥在內部分消費金融市場
滙豐銀行（HSBC）據傳正在檢討在英國和香港以外的消費金融事業，有可能大幅縮減在墨西哥等國家的業務，進一步削減成本。
英國金融時報根據知情人士報導，滙豐正考慮核心市場以外的市場，可能縮減消費金融的版圖，並專注於服務較富裕的「卓越理財」（premier）客戶。
墨西哥是其中列入評估的一個市場，滙豐銀行已進軍墨西哥超過20年，但遇到的狀況不小，包括在2012年因未能防止毒梟洗錢數億美元而被美國當局罰款超過20億美元。
自2002年透過收購Grupo Financiero Bital進入墨西哥市場以來，滙豐銀行在墨西哥的存款成長至近300億美元，成為第九大市場，營運成本為18億美元。
滙豐的主要國際競爭對手花旗集團（Citigroup）也正著手退出墨西哥消費金融業務，早年在全球擴張的策略轉為收手。
滙豐兩年前也將加拿大事業以100億美元賣給加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada），並同樣在法國和美國退出虧損的消金業務。
滙豐也檢討在馬來西亞和印尼的事業，高層認為，專注於卓越理財客戶，而非消費大眾，能帶來更大的收益。
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