巴菲特滿手現金預示美股前景 歷史經驗透端倪

根據新近數據，「股神」巴菲特旗下的投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）截至9月底累積大量現金，約為3,250億美元。許多人解讀這是預期熊市即將來臨，波克夏將以低於目前的價格收購公司。

但巴菲特曾說，自己對經濟和股市的走向毫無頭緒，從未基於對市場時機的判斷做成投資決策。

金融分析專家赫伯特（Mark Hulbert）從歷史經驗裡找答案：他把波克夏過去20年每季的現金與短期投資，除以當時的市值，得到比值後繪製成圖。結果發現：波克夏9月底的現金市值比，雖高出平均值，卻未創新高。該比值創新高是在2004年，達到35%，美股牛市後來持續將近三年，直到全球金融危機來襲。

如果看的是現金與短期投資占總資產的比率，則在9月底創下新高。

赫伯特又再研究，波克夏年終現金水位與標普500指數後續回報率，是否具有相關性。一年為期的話，沒發現顯著關聯；但以五年為期的話，在統計學上則存在顯著的負相關，也就是現金愈多，股市回報越低，反之亦然。