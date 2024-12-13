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法國巴黎銀行：明年宜減持美債 估Fed全年利率不動

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
法國巴黎銀行（BNP Paribas）12日發布2025年展望報告。 路透
法國巴黎銀行（BNP Paribas）12日發布2025年展望報告。 路透

法國巴黎銀行（BNP Paribas）周四（12日）發布2025年展望報告，報告預測明年美國公債殖利率將上升，強勢美元之下，歐元兌美元將達到平價。法國巴黎銀行預期，隨著即將上任的川普政府提出的關稅措施效果出現，美國通膨率將從明年年中開始回升，使得美國聯準會2025年全年對於利率都需要按兵不動。

法國巴黎銀行的美洲宏觀策略主管Calvin Tse建議客戶，明年繼續減持美國公債，因為他們估計美國經濟軟著陸之後，通膨將從2025年年中開始加速，美國10年期公債殖利率年底將在4.65%。Tse還表示，目前預期美國明年通膨更高、聯準會（Fed）更鷹派。

Tse指出，美國和德國2年期公債利差，預期將比遠期利率當前所顯示的水準擴大0.45個百分點。法國巴黎銀行認為，由於美國2年期公債殖利率相對於德國短期殖利率進一步上升，歐元兌美元匯價將在2025年跌至與美元平價。

美國聯準會2025年料將把利率維持在4.25%～4.5%，而歐洲央行預料將繼續以每次25個基點（1碼）的步伐，逐漸將利率降至2%。

在通膨上升、 聯準會不放鬆貨幣的大環境下，法國巴黎銀行向客戶推薦的交易策略為：做多5年期美國損益兩平通膨（inflation breakevens），搭配做多美元部位。

Tse提到，客戶對明年美債殖利率是升還是降，看法分歧，然而「多數客戶大致認同美元走強交易」，對持有美國抗通膨公債沒那麼熱中。

法國巴黎銀行提醒投資人，需要密切留意美國公債的期限溢價（term premium），以及投資人為抵消更高的通膨或債券太多供給帶來的風險，要求更高的殖利率。

法國巴黎銀行相信，在歐元區持有長期債券更為合適，因為他們預期10年期德國公債殖利率，明年第1季度將跌破2%，明年年底估將在2.25%。

法國巴黎銀行首席美國經濟學家艾喬荷夫說，聯準會預期在下周「鷹式」降息25個基點之後，2025年將不會再降息。他認為，所謂的「中性」利率水準，聯準會並不確定。中性利率政策指的是，利率水準既不刺激也不限制經濟。

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