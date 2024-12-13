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AI晶片需求強勁 博通預估Q1營收優於預期

中央社／ 加州爾灣12日綜合外電報導

博通公司（Broadcom Corp.）今天預測第1季營收將高於華爾街預期，並預估業界未來幾年對其客製化人工智慧（AI）晶片的需求將旺盛。

路透社報導，博通執行長陳福陽（Hock Tan）在電話會議上向投資人表示，他預期2027年會計年度，AI將帶來600億到900億美元之間的營收機會。消息一出，總部位於加州帕羅奧圖（Palo Alto）的博通股價在盤後交易勁揚14%。

陳福陽指出，屆時3個「超大規模」客戶可能將部署數以百萬計的AI晶片叢集。

AI領頭羊輝達（Nvidia）製造的AI處理器價格高昂、供應吃緊，如今科技巨擘一直在努力降低對這類產品的依賴，反而助了博通一臂之力。博通為所謂的超大規模客戶製造先進客製化AI晶片。

博通的網路晶片讓OpenAI聊天機器人ChatGPT等應用程式得以處理大量數據。在各大企業加碼投資生成式AI基礎設施之際，業界對博通網路晶片的需求也攀升。

eMarketer分析師彭恩（Jacob Bourne）表示：「博通表現強勁並不令人意外。AI提振了全球半導體業，而博通是從中受益的數家公司之一，今年的AI營收成長220%。」

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，博通預估第1季營收約146億美元，而分析師的平均預估為145.7億美元。

然而，分析師對蘋果（Apple）未來可能帶來的業務量提出疑慮，因為蘋果是博通最重要的無線客戶之一，而這家iPhone製造商正在著手設計更多自家晶片。

彭博今天稍早報導，蘋果公司計劃從明年開始改用自家研發的藍牙和Wi-Fi晶片，取代目前由博通供應的部分零件。

分析師 客戶 網路

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