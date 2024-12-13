Costco上季獲利優於預期 會員人數成長

美國會員制量販超市好市多（Costco）上季獲利優於市場預期，顯示在消費者對開銷精打細算之際，好市多大量且有折扣的營運模式，仍游刃有餘。分析師亦持續樂觀好市多的業績表現。

截至11月24日這一季，好市多獲利為每股盈餘（EPS）4.04美元，優於FactSet、LSEG訪調分析師所預期的3.79美元，也比去年同期的3.58美元高。營收年增7.5%至621.5億美元，優於LSEG訪調分析師所預期的620.8億美元。同店銷售成長5.2%，電子商務銷售成長13%。

上季會員人數增加，約九成會員續會。基於同店比較，上季來客量成長，不過交易筆數持平。最近會員年費調漲貢獻會費獲利提高7.7%至11.7億美元。

好市多股價在周四盤後交易時段小幅震盪，先漲近1.5%，接著轉為微跌，後來持平。截至周四收盤，好市多今年股價大漲了51%。

執行長維克里斯（Ron Vachris）在財報說明會上表示：「民眾今年都做非常、非常基本的採買。」不過財務長米勒奇普（Gary Millerchip）補充說明，雖然是很基本採買，但趨勢良好，季節性的銷售明顯相當強勁。高階主管們提到，顧客轉而花錢在食品和生鮮，偏好優惠和定價較低的商品。

規模更大的好市多對手，沃爾瑪（Walmart），也為消費者提供較多的折扣和促銷活動。上個月沃爾瑪三度上修年度銷售與獲利預測，可見市場消費力道依舊強勁。