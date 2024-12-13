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Netflix股價漲破900美元 距跟進Nvidia和Chipotle進行拆股不遠了

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
華爾街今年掀起股票分割熱潮，下一個有可能是影音串流服務公司Netflix。美聯社
華爾街今年掀起股票分割熱潮，下一個有可能是影音串流服務公司Netflix。美聯社

華爾街今年掀起一股股票分割熱潮，在AI晶片大廠輝達（Nvidia）、墨西哥燒烤連鎖餐飲品牌Chipotle，以及Hoka跑鞋和Ugg雪靴的製造商Deckers之後，下一個可能是：交易價突破900美元的影音串流服務公司Netflix。

股價高是導致拆股的簡單原因。有些公司漲到1,000多美元，有些接近這個價格，對於散戶來說太貴了。

輝達6月將1股拆分成10股前，股價大約1,200美元。同樣在6月，Chipotle將1股拆成50股前，股價超過3,000美元。Deckers是在9月將1股拆成6股，先前股價徘徊在900美元附近。

Netflix股價自2022年跌至谷底以來，大漲210%到925.55美元。

洪尼資產管理公司（Mahoney Asset Management）執行長馬洪尼（Ken Mahoney）表示：「一旦股票進入每股數百美元的高價區，很多人會想到股票分割。Netflix如果在未來幾次公布財報時宣布跟進拆股，我們不會意外。」

拆股通常能讓股價變得更加平易近人並提高流通性，從而吸引投資人，提升公司市值。但就數學而言，拆股只是降低了每股價格，對市值沒有影響。會影響市值的是基本面因素帶來的買盤。

Netflix仍在增加用戶，尤其是在美國以外地區，因串流媒體在這些地區仍相當新。雖然Netflix過去幾年都沒能拉高每位用戶帶進來的平均營收，但分析師預期，透過提高國外訂閱價格和在某些方案加入廣告收入，該公司做得到。

Netflix沒灑大錢仍能成長，使利潤率走高，每股獲利增加1倍。市場相信管理階層能長期推動公司成長，有助股價上漲，而拆股可能激勵更大的漲幅。

美國銀行（BofA）策略師今年撰文指出，拆股公司的股價在宣布後一年內平均上漲25%，優於標普500指數的上漲12%。

但根據FactSet資料，Netflix目前的股價幾乎是未來12個月預期獲利的40倍，兩倍於標普500指數的22.5倍，幾乎是Netflix過去三年多的最大溢價。在這麼高的估值下，如果該公司獲利未達預期，可能被拋售。

儘管市場預料Netflix未來幾年的獲利增速會快於標普500指數，但成長速度將放緩，因國際串流業務會像美國業務一樣漸趨成熟。

指數 標普 美國

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