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英特爾分拆製造業務與否 預計明年新技術將是關鍵

中央社／ 加州聖克拉拉12日綜合外電報導

英特爾（Intel）執行長卸任後，目前領導公司的2名高層主管今天承認，明年預計推出的新晶片製造技術若不成功，英特爾可能被迫出售製造業務。

路透社報導，英特爾設計並製造晶片，在業界獨樹一幟，然而這家半導體大廠由於未能重拾失去的領先地位，以及錯過由輝達（Nvidia）主導的人工智慧（AI）熱潮，公司市值減損逾1000億美元。

2名高層主管發表上述言論後，英特爾股價上漲約2.3%。

英特爾被迫將其最大產品業務外包給台積電後，計劃藉此技術將旗艦個人電腦（PC）晶片製造業務帶回自己公司。

英特爾臨時共同執行長霍特豪斯（Michelle JohnstonHolthaus）談到產品與製造部門時表示：「從務實角度來看，我認為它們完全分開，沒有任何關聯，這是合理的嗎？」

他說：「我不這麼認為，但有人會做出決定。」

另外一位臨時共同執行長，同時也是英特爾財務長的辛斯納（David Zinsner）之前概述如何將製造部門的財務和營運分拆成獨立子公司。

他說，英特爾晶圓代工（Intel Foundry）已與其他業務分開運營，並建立獨立的營運董事會和業務流程軟體系統。

辛斯納指出：「這將會發生。它會完全分離嗎？那還是個未解的問題，留待以後再討論。」

主管 成功 財務

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