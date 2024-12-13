英特爾高管：若明年新技術未成功 製造事業可能分家

英特爾（Intel）兩位臨時共同執行長周四（12日）表示，如果明年公司一項預定要開發完成的晶片製造新技術不能成功的話，公司可能就被迫要出售製造事業。

英特爾既設計又製造晶片，在業界相當獨特。公司正在努力重新奪回在製造領域失去的領先地位，然而因為錯過了現由輝達（NVIDIA）主導的人工智慧（AI）熱潮，英特爾的市值已縮水超過1,000億美元。

英特爾股價因為高階主管的談話，周四收盤上漲3.28%報20.78美元。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）與產品部門首長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus），兩人在原執行長基辛格閃電退休後，擔任臨時共同執行長。他們周四在舊金山舉行的巴克萊投資銀行會議上，被問到公司要能夠繼續維持製造與設計相結合的架構，是否取決於明年成功推出18A晶片製造新技術。

英特爾計劃使用該技術，將旗艦PC晶片的製造拿回來自己生產。先前因為遭遇瓶頸，被迫改由最大對手台積電（2330）代工。

霍特豪斯在談到公司的產品和製造部門是否分拆開來的議題時表示，「務實地說，如果問我，兩部門完全分開且沒有連結，有道理嗎？我不認為有道理。然而，總會有人要做出決定。」

辛斯納則是大致解釋了英特爾其實已將製造部門的財務和營運拆分出來，成為一個獨立的小公司。他說，英特爾晶圓製造（Intel Foundry）部門，已經與英特爾的其他業務分開營運，並正在建立獨立的營運的董事會和自己的業務流程軟體系統。

至於晶圓製造是否完全與英特爾分離？辛斯納表示，這是個開放性問題，還沒有固定答案，他也說，將留待下任領導人來決定。