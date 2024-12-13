博通獲利優預期 今年的AI營收增加逾兩倍 盤後股價躍漲

蘋果及其他大型科技公司的晶片供應商博通（Broadcom）周四公布優於市場預期的上季獲利，主要是人工智慧（AI）的需求提振了成長。執行長陳福陽還透露，正與三家大型雲端客戶合作開發客製化AI晶片。股價在盤後交易中走高，漲幅超過11%。

在截至11月3日的第4季，剔除部分項目後的每股盈餘為1.42美元，根據FactSet，優於華爾街共識的1.39美元。營收自去年同期的93億美元大增51%至近140.5億美元，大致符合分析師預期的140.7億美元。

這家總部位於加州帕洛奧圖的公司也預測，在截至1月底的本季，銷售額可達146億美元，相較下，分析師預期145.5億美元。

陳福陽指出，2024財年度的AI營收較躍增220%至122億美元，得益於AI處理器和乙太網路組件需求的推動。

他在財報電話會議上向投資人表示：「我們看到未來三年的AI商機。非常多特定的超大型企業展開他們各自的旅程，開發自己的客製化AI加速器。」

他說，博通目前正與三個超大型客戶合作開發AI晶片，預計2027年前，每個客戶都會在網路叢集部署100萬顆AI晶片。到2027年，博通AI晶片（XPU）以及AI網路組件的總體市場機會，可能價值600億至900億美元。

博通股價在盤後應聲飆高。截至周四收盤，今年來累漲62%，表現遠優於iShares半導體ETF的上漲13%。

半導體解決方案部門上季營收較去年同期成長12%至82.3億美元，基礎設施軟體部門的營收則增長近200%至58.2億美元。該公司的規模遠大於一年前，部分原因在於斥資約690億美元收購VMware。