國際原油中止三連漲 銅價和金價走低

國際原油價格周四結束了連續三天漲勢，對2025年供應過剩的預期抵銷地緣政治風險帶給油價的提振。倫敦銅價走低，美國最新經濟數據引發對聯準會（Fed）降息節奏的疑慮。金價因獲利了結而回落。以下是整理自彭博的商品行情：

油價結束連續三天的漲勢

原油價格結束了連續三天的漲勢，收於每桶70美元附近。儘管OPEC決定推遲增產，但國際能源總署仍重申明年將出現大量供應過剩。該機構的預測與美國政府的預期相左，後者預計明年供求大致平衡。

原油無法突破50日移動均線也拖累了走勢。已經有接近三周時間，油價都在這個技術水準止步。不過西德州中級原油（WTI）仍守住了本周的大部分漲幅。

瑞穗證券美國的能源期貨部門主管Robert Yawger表示，現貨市場堅挺以及對俄羅斯實施新制裁的可能性使一些交易員保持看漲。

1月交割的WTI原油期貨下跌0.4%，結算價報每桶70.02美元；2月布蘭特原油期貨下跌0.2%，結算價報每桶73.41美元。

銅價走低

倫敦銅價走低，數據顯示美國初請失業救濟人數高於預期且PPI意外上揚，謹慎情緒籠罩整個市場。

外界普遍預計聯準會（Fed）將連續三次會議調降基準利率，但將暗示在2025年放緩降息步伐以應對持續的通膨威脅。

鎳期貨是唯一收漲的基本金屬，在中國領導人暗示將採取更多經濟刺激措施後守住了早些時候的漲幅。

截至收盤，LME銅期貨跌1.1%，報9091.5美元/噸；鋁期貨下跌0.1%，報2599.5美元/噸；鎳期貨上漲2%，報16168美元/噸。

金價續跌

黃金擴大跌幅，美國喜憂參半的經濟數據推動投資人在金價連續四個交易日上漲後獲利了結。

儘管市場普遍預計Fed將在下周降息，但因全球都在為川普重返白宮做準備，聯準會（Fed）2025年的貨幣政策軌跡存在極大不確定性。

截至美東時間下午4:04，黃金現貨下跌1.4%，報每英兩2680.2美元；白銀現貨下跌3%，報30.9452美元。