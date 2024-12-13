美元指數五連漲 瑞郎因央行大幅降息跌幅最重
美元指數連續五天上漲，瑞士央行降息50個基點後瑞士法郎在主要貨幣跌幅最重。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四上漲0.2%至106.956，漲到11月26日以來最高價位。 歐元兌美元貶值0.3%，至1.0468。
美元兌瑞郎升值0.9%，至0.8922，創11月22日以來最大漲幅。瑞士央行意外降息50個基點，以遏制瑞郎漲勢。
三菱日聯金融集團分析師Derek Halpenny表示，歐洲央行降息25個基點符合金融市場的預期，匯率和利率都小幅波動。
他說，歐洲央行總裁拉加德承認今天討論了更大幅度的降息，這會使歐元/美元偏向下行。
美元兌加幣升值0.4%，至1.4222，創2020年4月以來最高價位。美元兌日圓升值0.1%，至152.64。
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