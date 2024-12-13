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台積電ADR跌1.6% 較台北交易溢價17.4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四（12日）下跌1.6%，收在191.46美元，較台北交易溢價17.4%。

美國股市三大指數周四全面回落，最新通膨數據並未改變市場對聯準會（Fed）下周再度降息的預期。

道瓊工業指數下跌 234.44 點，跌幅0.5%，至 43,914.12 點；標普 500 指數下跌 32.94 點，跌幅 0.5%，至 6,051.25 點；那斯達克綜合指數下跌 132.05 點，跌幅 0.7%，至 19,902.84 點。比特幣、債券價格、黃金和原油期貨也都走低。

費城半導體指數跌0.9%，輝達（NVIDIA）跌 1.4%。

台灣加權股價指數昨天上漲143.17點，收在23,046.80點。台積電（2330）漲1.9%收在1,060.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 160.41 -1.40 157.00 2.17

中華電 CHT 123.91 -0.05 123.50 0.33

台積電 TSM 1,244.68 -1.30 1,060.00 17.42

聯電 UMC 41.61 -2.88 42.50 -2.10

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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