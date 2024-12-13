台積電ADR跌1.6% 較台北交易溢價17.4%
台積電ADR周四（12日）下跌1.6%，收在191.46美元，較台北交易溢價17.4%。
美國股市三大指數周四全面回落，最新通膨數據並未改變市場對聯準會（Fed）下周再度降息的預期。
道瓊工業指數下跌 234.44 點，跌幅0.5%，至 43,914.12 點；標普 500 指數下跌 32.94 點，跌幅 0.5%，至 6,051.25 點；那斯達克綜合指數下跌 132.05 點，跌幅 0.7%，至 19,902.84 點。比特幣、債券價格、黃金和原油期貨也都走低。
費城半導體指數跌0.9%，輝達（NVIDIA）跌 1.4%。
台灣加權股價指數昨天上漲143.17點，收在23,046.80點。台積電（2330）漲1.9%收在1,060.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 160.41 -1.40 157.00 2.17
中華電 CHT 123.91 -0.05 123.50 0.33
台積電 TSM 1,244.68 -1.30 1,060.00 17.42
聯電 UMC 41.61 -2.88 42.50 -2.10
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言