日股的機會來了！專家：「日本價值動能股」占盡改革紅利可把握

日本股市多頭走勢是由企業結構性改變所驅動，日本證交所自2021年進行改革措施以來，日本企業積極響應，並持續締造獲利佳績，而「聰明的錢」的外資也注意到日股的轉變，包含股神巴菲特在內，2021年至2024年9月，共買進3.1兆日圓的股票資產，一改往日的淨流出。野村投信表示，2021年來，日本價值股明顯優於大盤表現，與全球趨勢截然不同，這是因為日股擁有獨特的公司治理改革紅利，使得長期以來被低估的價值股(如高股息股票)，現在有了價值重估(Re-Rating)的上漲動能，多頭百花齊放、日股榮景才正要開始。

野村投信投資策略部副總張繼文分析指出，東京證交所自2024年1月起每月將公佈已響應其要求的公司名單，這將給尚未完成其要求的日本企業管理團隊帶來持續壓力，除股東權益報酬率改善外，增加配發股利與買回庫藏股等股東友善動作，以及取消交叉持股皆是公司治理改善的重要指標，加上政府全力做多經濟、內外資齊聚等利多因素，讓經歷逾30年的沉寂日股露出曙光，2024年2月突破1989年的新高點。

彭博預估，2025年日本企業的每股盈餘（EPS）可望持續成長，包含股神巴菲特在內的外資等紛紛投入資金，近四年累計共流入3.1兆日圓，過去市場擔心的通縮也出現變化，2024年8月的CPI為3% (過去31年平均僅0.3%)；此外， 2024年春鬥的結果，企業加薪幅度達5.3%，有利民間消費，進一步帶動經濟。日本的名目GDP已上升至其長期趨勢線之上，實質GDP保持在疫情前水平，GDP轉正表示日本經濟正逐步復甦，薪資所得成長和消費支出購買力逐漸形成正向循環。加上日本的新NISA制度(小額投資非課稅制度)則有助於帶動一般日本民眾投入更多資金於日本股市，成為繼外資之後另一股推升日股的動力，相較其他國家，日本經濟仍處於復甦的初升段，日股牛市有底氣。

11月東京核心消費者物價指數（CPI）年增2.2%(前值1.8%)，高於預期的2.1%；這次核心CPI是3個月來首次呈現擴大，加強市場對日本央行於12月19日升息的預期，美元兌日圓匯率也迅速反映日本升息預期，曾一度跌破 150 關卡。聽到「升息」關鍵字，投資人不免擔心，張繼文進一步分析，升息可能壓抑短期過熱的投資情緒，然而目前日本各項經濟數據(包含GDP成長、零售銷售、薪資成長等)都較先前「失落的30年」來的耀眼，相較前先的「負利率」通縮環境其實是更為健康，而這也體現在日股大盤(東證指數)近兩年皆有雙位數漲幅的表現，市場更是把升息當作日本政府對國內未來總體經濟發展具強烈信心的訊號之一。另一方面，並非所有產業皆會受到升息的負面影響，以金融業為例，升息能使放貸收入增加，利差擴大的環境有利於金融本業發展。根據統計，自今年3月19日日本央行首度進入升息循環後(從-0.1%提至0.1%)，截至2024年11月30日東證指數金融類股卻有高達19.2%的亮眼表現，顯見升息環境確實能提振金融本業與股價表現。

野村日本價值動能高息ETF（00972）追蹤彭博日本價值動能高息指數最大比重產業即為金融股(超過三成)，次之為非核心消費、工業。因此，只要在對的時機(如升息循環)，選到在此環境背景下最有機會表現的指數，也都有能良好的投資契機。此外，00972追蹤指數「彭博日本價值動能高息指數」選股母池包含日本的大中小型股，共約1,100檔，先透過市值跟流動性、股利率等篩選，留下市值前400大標的。接著考慮股價淨值比動能、獲利成長動能和股利指標，篩選出50檔成分股，不同於目前市面上大多日股ETF都追蹤大盤或者是特定產業指數， 00972所追蹤彭博日本價值動能高息指數為全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，指數的核心選股邏輯不僅納入股利指標，還納入企業的股價淨值比(P/B)及每股盈餘(EPS)的成長。在獨特PBR+EPS雙動能指標及高息指標的搭配下，有效提升投資潛力，占盡日股改革紅利。

野村日本價值動能高息ETF (00972)基金經理人張怡琳指出，日企積極響應改革政策，加大股票回購規模&股利發放，2023財年企業計畫實施股票回購總金額與股利發放總額均創新高，市場預估今(2024)財年將再創高峰、加總金額將達到近34兆。現階段的日股正處在有利的位置，具備轉機向上投資價值，目前日股的股價淨值比 (P/B ratio) 與股東權益報酬率 (ROE) 相較於歐美市場仍屬偏低，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、內外資齊聚等利多，成為未來日股續漲的動能，加上春鬥企業調薪、海外旅遊動能挹注，日股重起攻勢備受市場期待，天時地利人和有助推升日股上揚，中長線來看，日股未來仍有提升空間。