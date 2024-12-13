美股三大指數全跌 市場並未因川普親臨證交所追捧行情

美國股市三大指數周四全面回落，最新通膨數據並未改變市場對聯準會（Fed）下周再度降息的預期。美國總統當選人川普應邀到紐約證交所為開盤按鈴，但並未上演慶祝行情。

道瓊工業指數下跌 234.44 點，跌幅0.5%，至 43,914.12 點；標普 500 指數下跌 32.94 點，跌幅 0.5%，至 6,051.25 點；那斯達克綜合指數下跌 132.05 點，跌幅 0.7%，至 19,902.84 點。比特幣、債券價格、黃金和原油期貨也都走低。

費城半導體指數跌0.9%，台積電ADR跌1.6%。大型股和成長股表現不一，輝達（NVIDIA）跌 1.4%，而微軟上漲 0.1%。

美國勞工統計局公布，11月生產者價格指數（PPI）月比上漲0.4%，略高於分析師的預期，但不足以動搖投資人對Fed下周降息的信心。在周三公布的消費者物價指數符合預期後，加歐洲央行如預期降息25個基點、瑞士央行意外降息50個基點後，外界普遍預料Fed下周將連續第三次會議降息。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed降息0.25個百分點的可能性超過 98%。

債券價格周四走低，10年期公債殖利率從周三的4.27%升至4.323%。

以Henry Allen為首的德意志銀行分析師表示，對Fed而言「通膨確實仍然過高」，但「CPI數據讓投資人毫不懷疑下周將再次降息」。

儘管周四美股漲勢所停頓，但Fundstrat的Mark Newton認為，美股在年底前還有進一步上漲空間，「眾所周知，PPI並不會真正影響核心PCE，後者才是Fed衡量通膨的首選指標。」

U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth說，那斯達克綜合指數周三觸及歷史新高後出現了獲利回吐。

在科技股強勁反彈的推動下，納斯達克指數周三首次突破 20,000 點大關。同時，標普 500 指數達到近一周以來的最高水平，這主要是受到通膨報告的提振。

根據 CME 的FedWatch工具，交易員認為下周降息的可能性。不過，市場預計 1 月份將暫停降息，幾位美聯儲官員上周敦促謹慎對待貨幣政策寬鬆的步伐，因經濟仍有韌性。

重組計畫推動Warner Bros. Discovery股價飆漲15%，在標普500指數上漲股票名列前茅。Photoshop開發商Adobe在該大盤股指中墊底，該公司發布業績展望不如預期，股價大跌14%。

Nordson 下跌 8.2%，原因是這家配藥設備製造商預計 2025 年營收低於華爾街的預期；而醫療保險公司 Centene 在預計 2025 年獲利優於預期後上漲 1.9%。