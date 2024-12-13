IEA：OPEC+延後增產 避免不了明年油市供應過剩

國際能源總署（IEA）12日發布月報指出，即便石油輸出國組織與盟國（OPEC+）上周決議延後增產，明年全球石油市場仍將供應過剩。

IEA預估，就算OPEC+明年完全不增產，明年國際油市的供應過剩量仍有每日95萬桶

若OPEC+依計畫於明年4月開始增產，過剩量將達每日140萬桶。以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+，在12月5日同意延後增產計畫，且若明年第2季增產後，放慢增產步調。

IEA上調明年的全球石油需求成長預估至每日101萬桶（約增加1%），但也預測以美國、巴西、加拿大與蓋亞那等國為首的OPEC+以外產油國，產量將增加超過36%。

IEA說，OPEC+延後增產雖然「大幅減少明年即將浮現的供應過剩量」，但是「來自非OPEC+國家的強勁供應增長、與相對溫和的全球石油需求成長，讓市場供應看來相當充沛」。

倫敦布蘭特油價7月初以來已下跌約16%至每桶近74美元，因交易員大致無視中東衝突，轉而聚焦於中國大陸的經濟活動放緩。

最近幾個月來，OPEC+持續尋求重啟過去幾年來閒置的產能，卻也不斷遭受日漸惡化的市況所阻撓。OPEC苦於確保各國遵守自己同意的產量限制，IEA指出，11月阿拉伯聯合大公國、伊拉克及俄國的每日產量共超出配額68萬桶。

IEA預期，今年全球石油每日需求量將增加84萬桶，至平均1.028億桶， 增長的需求將集中在石化原料，因為運輸部門的需求將受限於各界轉向更節能汽車獲電動車的趨勢。

OPEC祕書處也已收回過去幾個月強烈看旺需求的預測，調整需求預估至更接近IEA的展望。OPEC已連續五個月下調今年的需求成長預測，11月更調降27%，是今年來最大的下修量。