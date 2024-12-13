趕在川普上台前 拜登對陸太陽能晶圓等加稅

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）十一日宣布，拜登政府將對從中國大陸進口的太陽能晶圓、多晶矽和特定鎢製品加徵「三○一條款」關稅，明年一月一日起生效。

彭博社報導，美國貿易代表署表示，中國大陸太陽能晶圓和多晶矽（太陽能板重要組成部分）的進口稅率將從現行的百分之廿五增至百分之五十，用於製造電子和半導體的特定鎢製品稅率將從零上調至百分之廿五。

拜登政府此次加徵的新關稅將於明年一月一日起生效。數周之後，美國總統當選人川普將於明年一月廿日宣誓就職。

今年五月，白宮才宣布針對大陸生產的電動車、半導體、電池以及太陽能電池等關鍵產業，大幅提高對中國相關進口商品的關稅。

澳洲格里菲斯大學研究人員的一份報告稱，預計關稅上調不會對中國製造商產生重大影響，因為美國去年僅購買了中國太陽能組件直接出口的百分之零點三。

美國貿易代表戴琪在聲明中說：「今天宣布的關稅上調將進一步削弱『中華人民共和國』有害政策和做法的影響。」

大陸商務部發言人何亞東回應表示，中方反對單邊加徵關稅措施的立場是一貫的。中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方加強對話協調、妥善管控分歧，推動雙邊經貿關係行穩致遠。

另外，拜登政府本周將派團前往南京，參加美中金融工作組的最後一次會議。有美國官員認為，中美意見不一時更需要直接溝通，但有專家指出，認為只要有會談就是好事，是美國人的「感覺良好」。