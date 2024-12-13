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趕在川普上台前 拜登對陸太陽能晶圓等加稅

聯合報／ 記者賴錦宏陳湘瑾／綜合報導
美國貿易代表署宣布，針對太陽能板重要組成部分的中國太陽能晶圓和多晶矽的進口稅率將從現行的25%倍增至50%。(路透)
美國貿易代表署宣布，針對太陽能板重要組成部分的中國太陽能晶圓和多晶矽的進口稅率將從現行的25%倍增至50%。(路透)

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）十一日宣布，拜登政府將對從中國大陸進口的太陽能晶圓、多晶矽和特定鎢製品加徵「三○一條款」關稅，明年一月一日起生效。

彭博社報導，美國貿易代表署表示，中國大陸太陽能晶圓和多晶矽（太陽能板重要組成部分）的進口稅率將從現行的百分之廿五增至百分之五十，用於製造電子和半導體的特定鎢製品稅率將從零上調至百分之廿五。

拜登政府此次加徵的新關稅將於明年一月一日起生效。數周之後，美國總統當選人川普將於明年一月廿日宣誓就職。

今年五月，白宮才宣布針對大陸生產的電動車、半導體、電池以及太陽能電池等關鍵產業，大幅提高對中國相關進口商品的關稅。

澳洲格里菲斯大學研究人員的一份報告稱，預計關稅上調不會對中國製造商產生重大影響，因為美國去年僅購買了中國太陽能組件直接出口的百分之零點三。

美國貿易代表戴琪在聲明中說：「今天宣布的關稅上調將進一步削弱『中華人民共和國』有害政策和做法的影響。」

大陸商務部發言人何亞東回應表示，中方反對單邊加徵關稅措施的立場是一貫的。中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方加強對話協調、妥善管控分歧，推動雙邊經貿關係行穩致遠。

另外，拜登政府本周將派團前往南京，參加美中金融工作組的最後一次會議。有美國官員認為，中美意見不一時更需要直接溝通，但有專家指出，認為只要有會談就是好事，是美國人的「感覺良好」。

半導體 拜登 美國

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