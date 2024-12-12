聽新聞
0:00 / 0:00

馬士基：明年貨櫃需求向上 預期紅海危機、美關稅新政將帶動拉貨潮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬士基（Maersk）預計明年全球貨櫃市場運量可能增加高達7%。（路透）
馬士基（Maersk）預計明年全球貨櫃市場運量可能增加高達7%。（路透）

路透引述海運巨擘丹麥馬士基（Maersk）一位高階主管報導，該公司預計明年全球貨櫃市場運量可能成長多達7%，主要是美國可能因港口罷工以及對外國製貨物課徵關稅而出現強勁需求。

馬士基北美區總裁范德史登（Charles van der Steene）在路透Next會議的場邊表示：「我們預測整體增長率在5%-7%之間，而現階段沒有任何跡象顯示不是這樣。」葉門叛軍青年運動（Houthi）襲擊紅海船隻以及美國公司「強韌的」需求，將繼續刺激貨櫃數量的成長。

范德史登並表示，該公司並預估紅海的中斷情況將持續到2025年。他說，為幫助客戶規劃未來，馬士基正在協助分析他們的訂單路線，有時會提前兩個月以確定前往東北或西岸的較佳路線、或是使用空運。然而，這取決於產品及公司準備承擔的風險。

他說，由於涉及額外的成本和時間，將產品從美國東岸重新運送到西岸並非容易之事，但如果牽涉到季節性產品，那就事關重大。

全美零售聯盟（NRF）表示，由於美國東岸港口可能在明年1月發生碼頭工人罷工，以及總統當選人川普計畫提高關稅，11月和12月的進港貨運量將創新高。范德史登說，從貨櫃市場的強勁勢頭來看，今日的預購訂單有一部分可能心理效應造成，與關稅或是美東港口可能發生下一場罷工有關。

以銷售額計算，美國是馬士基最大的市場，客戶包括沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）、Asos，以及運動用品大廠Nike等。

由於貨櫃市場需求強勁，馬士基在10月上修了全年獲利預測，並且更新了2024年的貨櫃運量展望。馬士基說，「在第3季業績亮麗、貨櫃市場需求強勁，以及紅海情勢持續的背景下」，該公司已將息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）上調至110億-115億美元，高於先前預估的90億-110億美元。此外，全球貨櫃市場全年運量成長率預測，也由先前預估的4%-6%修正為「6%左右」。

美國 貨櫃

延伸閱讀

如何避免川普關稅？加拿大擬以「3D」因應 安省揚言不惜切斷供電

下台前搶補一刀？中製太陽能晶圓等產品 拜登加關稅

馬士基預估明年全球貨櫃運量成長上看7% 紅海中斷持續

陽明海運營明輪擱淺基隆港口 4拖船救援脫困泊西19碼頭

相關新聞

ECB今年四度降息 歐元走貶

在美國總統當選人川普的關稅戰陰霾下，歐元區、瑞士及加拿大都快速大幅降息，歐洲央行（ECB）今年第四度降息1碼，且暗示將繼續降息，瑞士央行意外降息2碼以抑制瑞郎升勢，加拿大央行也降息2碼，巴西央行則逆勢升息4碼，以抑制通膨。

趕在川普上台前 拜登對陸太陽能晶圓等加稅

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）十一日宣布，拜登政府將對從中國大陸進口的太陽能晶圓、多晶矽和特定鎢製品加徵「三○一條款」關稅，...

IEA：OPEC+延後增產 避免不了明年油市供應過剩

國際能源總署（IEA）12日發布月報指出，即便石油輸出國組織與盟國（OPEC+）上周決議延後增產，明年全球石油市場仍將供...

美元強勢 新興貨幣貶很大

美元勁升和多重利空來襲，引爆第4季新興市場貨幣賣壓狂湧，本季以來的貶幅是兩年前美國聯準會（Fed）剛啟動升息以來最大。

明年金價看漲至3,000美元

由於美中關係等地緣政治不確定性升高，荷蘭國際集團（ING）和高盛集團都看好明年金價前景一片光明，高盛更預估，金價明年可望...

馬士基：明年貨櫃需求向上 預期紅海危機、美關稅新政將帶動拉貨潮

路透引述海運巨擘丹麥馬士基（Maersk）一位高階主管報導，該公司預計明年全球貨櫃市場運量可能成長多達7%，主要是美國可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。